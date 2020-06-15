В Совфеде убеждены, что поправки в конституцию закрепят важность социальных гарантий

Москва, 15 июня. Предложенные поправки в Конституцию РФ закрепят важность социальных гарантий, они фактически сделают невозможным их уменьшение. В этом убеждена зампредседателя Совфеда Галина Карелова.

Она отметила, что основной закон страны претерпел значительные изменения с 1993 года и должен продолжать развиваться вместе с государством и его гражданами. Прежде всего, по мнению сенатора, это касается социальной и молодежной политики, поскольку молодежь представляет будущее страны и гарантирует ее стойкость и целостность.

«У страны появились новые возможности, происходит рост социальных обязательств. Когда мы принимаем участие в принятии поправок, то отдаем себе отчет в их значимости. Социальные обязательства должны иметь конституционный вес», — цитирует Карелову Nation News.

Представитель Совфеда уточнила, что социальные гарантии всегда были и продолжают оставаться частью Конституции России, но грядущая реформа придаст им силу и фактически сделает невозможным их уменьшение. Кроме того, она станет ответом на новые вызовы, которые бросают сегодняшние трудности.

Глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко разделила мнение коллеги. Она поддержала создание молодежного парламента при Совете Федерации, который уже позволил решить некоторые проблемы, связанные, в частности, с перспективами молодых специалистов.

Помимо прочего, Святенко высказалась о патриотическом воспитании. Сенатор убеждена, что оно станет фундаментом для целостности государства.

«Пока что не во всех семьях прививается чувство патриотизма. России нужно больше патриотов, ведь это касается воспитания детей как здоровых членов общества. Мы можем задействовать технологические возможности, ибо старые нормы сейчас уже неактуальны», — ответила она на вопрос Nation News о перспективах воспитания патриотизма в стране.

Накануне важность закрепления соцгарантий в конституции отметил президент РФ Владимир Путин. Он объяснил, что связанные с социальной поддержкой вопросы важно прописать в основном законе, чтобы они не забылись и «не были потом вычищены из практической жизни».