Польская PGNiG хочет получить от «Газпрома» 1,5 миллиарда долларов

Варшава, 15 июня. Польская энергетическая компания PGNiG хочет получить от российского холдинга «Газпром» около 1,5 миллиарда долларов в срок до 1 июля текущего года.

PGNiG напомнила, что подписала с «Газпромом» приложение к контракту на поставки в российского газа от 25 сентября 1996 года. Стороны утвердили правила изменения формулы цен на газ, указанные в решении Стокгольмского арбитража, которые были вынесены 30 марта 2020 года.

Приложение подписали 5 июня в электронной форме, после стороны обменялись оригиналами.

«Кроме того, в приложении изложены условия взаиморасчетов между сторонами финансовых последствий, возникающих в результате применения новой формулы цены с 1 ноября 2014 года», — указали в PGNiG.

Теперь компания ждет, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере 1,5 миллиарда долларов. В польской компании подчеркнули, что срок выплаты был согласован с российской стороной.

Ранее стало известно, что «Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража об условиях образования цены на поставляемый в Польшу газ по трубопроводу «Ямал — Европа».