Депутат Морозов рассказал, как Госдума решила вопрос с обезболивающими для онкобольных

Санкт-Петербург, 15 июня. Председатель комитета Государственной думы по здравоохранению Дмитрий Морозов заявил, что в последние годы в Российской Федерации проделана огромная работа по совершенствованию системы профилактики и лечения онкологических заболеваний. Об этом он сообщил в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Пять лет со дня смерти Жанны Фриске. Как лечат онкологические заболевания в России сегодня».

Морозов отметил, что нацпроекты способствуют борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Российская система здравоохранения развивается во многом благодаря президенту и нацпроектам, на медицину выделяются огромные суммы. Только на профилактику и лечение онкологических заболеваний в России в течение шести лет будет потрачено без малого почти триллион рублей бюджетных средств. Будут созданы онкологические амбулаторные центры, усовершенствована система диспансеризации, мы приняли законы, которые касаются финансирования лекарственного обеспечения больных», — заявил он, отвечая на вопрос о том, можно ли получить в России качественное медицинское лечение.

Важным достижением, считает законодатель, стало принятие закона о паллиативной медицине, который гарантирует обеспечение больных адекватными обезболивающими, которые реально помогают.

«Может это будет нескромно, но именно Госдума внесла основной вклад в решение проблемы обеспечения онкологических больных обезболивающими, — заявил Морозов. — Мы приняли закон о паллиативной медицине. Слушания провели со всеми субъектами — чиновниками, врачами, общественными организациями, споря до хрипоты ночами, прописывая формулировки чтобы обезболивающие были адекватны, снимали боль. Еще одно достижение — лечение на дому средствами ОМС. Для нас это был прорыв. А чтобы самим производить анальгетики, мы приняли закон о выращивании опиумного мака на одном таком поле. Напомню, ранее Россия покупала опиум за рубежом».

По словам председателя думского комитета по здравоохранению, сегодня уровень отечественного бесплатного медицинского лечения порой выше, чем в развитых западных странах.

«Эпидемия коронавируса показала, что система здравоохранения многих стран вызывает сомнение. Это касается и онкологии», — заявил Дмитрий Морозов.

Однако проблема онкозаболеваний в нашей стране еще далека от решения. Среди главных направлений ее решения эксперт выделил три — строительство сети амбулаторных центров, подготовку квалифицированных кадров и создание единого информационного пространства, «где будет виден каждый пациент, его анализы, чтобы все держать под контролем».

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Врачи выявили у нее рак головного мозга — глиобластому.