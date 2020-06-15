Путин назвал две задачи властей во время пандемии

Москва, 15 июня. Россия смогла сработать на опережение и сгладить последствия пандемии коронавируса для экономики и граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В понедельник глава государства провел совещание по вопросам реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы. В ходе встречи он назвал две задачи, которые властям необходимо было решать во время пандемии.

«Защитить безопасность людей, сработать на опережение. В целом, нам это удается сделать. Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить ее негативные социальные и экономические последствия», — сказал глава государства.

Путин ранее отметил, что Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями. По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в РФ зафиксировано около 537 тысяч случаев COVID-19, при этом порядка семи тысяч летальных. Свыше 284 тысяч пациентов выздоровели.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост заболеваемости в России остановлен и ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. Регионы стали смягчать введенные из-за пандемии ограничительные меры. Но медики по-прежнему призывают граждан соблюдать перчаточно-масочный режим, чтобы не допустить второй волны заболевания.