Поклонники сравнили похудевшего Расторгуева с вампиром

Москва, 15 июня. Похудевший лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев испугал поклонников своим изменившимся внешним видом. Снимок с музыкантом опубликовал в своем Instagram Леонид Агутин.

Фото было сделано во время концерта в честь Дня России. На нем можно видеть улыбающихся Агутина, Расторгуева, Григория Лепса и Александра Маршала.

«С Днем России вас, друзья!!! Будьте счастливы и обязательно здоровы!!!» — написал Агутин в описании к снимку.

В многочисленных комментариях фолловеры засыпали исполнителя вопросами, что случилось с Расторгуевым.

«Батюшки, Расторгуева не узнать», «А что с Расторгуевым? Выглядит неважно», «Эх, все стареют», «Расторгуев как вампир выглядит», — писали они в комментариях.

Одному из юзеров Агутин ответил: «С Колей все хорошо. Это я с эффектом переборщил».

Ранее россиян удивил своим преображением Николай Басков. Постройневший «золотой голос России» привлек внимание подписчиков Ивана Урганта, который выложил совместное фото с ним. Сегодня в Сети появилась информация, что омолаживанием и похудением Басков занимался в элитной клинике в Карелии. За все эти удовольствия, по данным Telegram-канала «Курятник», он отдал более 1,3 млн рублей.