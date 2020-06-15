Путин предложил «донастроить» программу льготной ипотеки

Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить донастройку программы льготной ипотеки на совещании по экономике и социальной сфере.

Глава государства предложил обсудить на совещании реализацию программы льготной ипотеки под 6,5%. Путин отметил, что в условиях пандемии было важно, чтобы люди не откладывали приобретение жилья, а наоборот получили дополнительные возможности.

«Поэтому мы предусмотрели программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. Посмотрим, как она работает, что здесь нужно донастроить», — добавил Путин.

Президент РФ также попросил доложить, сколько граждан и предприятий уже воспользовались программой и другими мерами поддержки. В частности, социальными выплатами на детей, мерами поддержки безработных и самозанятых.

Путин ранее предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку квартир в новостройках. Согласно его инициативе, все что превышает этот показатель, будет субсидироваться государством.

Льготную ипотеку можно взять до 1 ноября 2020 года, процентная ставка сохранится на весь срок кредита. Программа действует на суммы до 8 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также до 3 млн рублей в других субъектах РФ. Минимальный взнос составляет 20%.