Мисмари призвал к международному расследованию преступлений боевиков ПНС Ливии

Спикер ЛНА Ахмад Мисмари призвал международное сообщество провести расследование преступлений боевиков ПНС в Тархуне. Генерал-майор указал, что в западной части Ливии наблюдаются серьезные нарушения со стороны террористов Файеза Сарраджа. Подробности сообщает новостной канал Sky News Arabia.

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари указал, что преступления против народа Ливии совершались и совершаются боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) не только в Тархуне, но и в других городах. В их число вошли Каср бен Гашир, Аль-Урбан, Аль-Асабиа, а также Сурман, Сабрата и Аджилят. Говоря о пытках египетских рабочих, спикер заявил, что ЛНА готова оказать любую помощь в установлении причастных к этим зверствам, предоставить данные о преступниках.

«Мы наблюдали сотни преступлений. От них пострадали около полумиллиона жителей региона Тархуны», — уточнил он.

شر الخلقية و الخليقة ابناء القرية المارقة الظالمة " مصراتة " يقومون بتعذيب مجموعة من العمال #المصريين الذين كانوا يعملون بمدينة #ترهونة و يجبرونهم على التلفظ بألفاظ نابية ..



حسبنا الله و نعم الوكيل وكفى ... pic.twitter.com/RkARylMOl7 — غصة الخوارج (@LiBya_73) June 14, 2020

После того, как в Тархуне было найдено массовое захоронение, режим ПНС заявил, что не имеет к нему отношения, обвинив во всем армию Халифы Хафтара. Генерал-майор, отвечая на это, отметил, что имеются свидетельства, подтверждающие невиновность ЛНА.

«Мы не нанесли вреда мирным жителям — в армии это запрещено», — добавил представитель ЛНА.

Мисмари напомнил, что Ливия ожидает реакции международного сообщества, заявления ООН и других значимых организаций, чтобы развеять ложь боевиков ПНС в медиапространстве.

«Сейчас мы ожидаем важного заявления ООН или любой другой международной организации, которое обличило бы ложь, направленную против армии», — сказал спикер ЛНА.

По мнению командования ЛНА, продолжил генерал-майор, необходимо начать международное расследование по фактам преступлений режима ПНС. Он подчеркнул, что участие в нем должны принять представители разных стран, чтобы итоги их работы не были восприняты предвзято.

«Мы требуем неливийского расследования для обеспечения достоверности. Требуем расследования за весь период — с 2011 года до входа боевиков в Тархуну», — подчеркнул он.

В завершение Мисмари объяснил, почему турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган вмешивается во внутриливийский кризис. По его словам, Эрдоган рассчитывает завладеть нефтью и другими природными богатствами страны.