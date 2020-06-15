Миро раскритиковала «публичную девку» Боню за высказывание о ДТП с Ефремовым

Москва, 15 июня. Блогер Лена Миро обрушилась с критикой в адрес бывшей участницы «Дома-2» и телеведущей Виктории Бони, которая решила, что погибший в ДТП с Михаилом Ефремовым курьер Сергей Захаров пожертвовал своей жизнью ради спасения души знаменитого актера.

«По мнению известной публичной девки Виктории Бони, все происходит в мире совсем неслучайно. Вышка 5G распространяет микроволновые волны, а убитый алкоголиком Ефремовым водитель Сергей Захаров погиб не случайно! Нет, бог Виктории Бони специально убил Захарова — ему нужно было спасти алкаша Ефремова», — написала разъяренная девушка в своем блоге.

Миро возмутило, что, по логике телезвезды, погибший Захаров «для бога Бони является просто расходным материалом, чтобы спасти великого Мишу Ефремова».

«Вот она — суть мировоззрения Бони и все тех, кто встал на позицию «простить и понять Ефремова». Мы, считают они, великие люди, нас любит Бог», — высказалась она.

По словам Миро, над очередным умозаключением Бони можно было бы просто посмеяться, если бы ее слова не отражали печальную действительность, в которой многие представители отечественного шоу-бизнеса считают себя выше обычных граждан.

«Они совершенно не понимают, почему мы вдруг накинулись на Ефремова. Что за травля, вопят они и не могут принять факт, что жизнь Сергея ничуть не менее — а возможно и более! — важна для Бога. Их бог, бог Бони, Ефремова и прочих ничтожеств, не может допустить, чтобы они страдали из-за какого-то там курьера! Это глубокая философская уверенность в том, что они избранные, сверхлюди. Им правила нипочем, ПДД их не касается, и эта теория в их головах имеет те же корни, что и фашизм», — уверена Миро.

Блогер с сожалением признала, что многих селебрити вознесли на образный пьедестал сами россияне, из-за чего те «поверили в свою богоизбранность». Миро убеждена: «их, этих бонь, нужно спускать на землю», объясняя, что они не просто не лучше, а зачастую хуже курьера, слесаря, врача или представителя другой «земной» профессии.

«Газета Кемерова» напоминает, что ранее в своем Instagram Боня заявила, что погибший в ДТП с участием Ефремова «светлый» водитель пожертвовал собственной жизнью ради спасения умирающей души знаменитого артиста.