Турецкие компании задолжали «Газпрому» 2 млрд долларов

Москва, 15 июня. Турецкие компании накопили долг перед «Газпромом» в размере 2 млрд долларов, об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Ряд турецких компаний накопили долг в размере около 2 миллиардов долларов перед российским государственным энергетическим гигантом ПАО «Газпром», — пишет издание.

По данным источников издания, семь турецких компаний заключили с «Газпромом» долгосрочные контракты на закупку больших объемов газа. Однако за прошлый год компании реализовали менее 15% от согласованных объемов и не смогли выполнить свои платежные обязательства. На данный момент компании ведут переговоры и пытаются разрешить ситуацию без судебных разбирательств.

Источники не исключают, что ситуацию придется разрешать на государственном уровне, поскольку компании не в состоянии погасить долг самостоятельно. Более того, турецкие государственные банки открыли «Газпрому» аккредитивы на общую сумму около 600 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что «Газпром» может с июля этого года прекратить поставки газа в Белоруссию из-за долгов Минска. Общая сумма задолженности белорусской стороны уже превышает 165,57 миллиона долларов.