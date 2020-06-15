Жители Чувашии сами решат, как потратить выплату в 100 тысяч в честь 100-летия автономии

Чебоксары, 15 июня. Жители Чувашии самостоятельно решат, как потратить 100 тысяч рублей, предоставленные в честь 100-летия Чувашской автономии.



В честь 100-летия Чувашской автономии врио Главы Чувашии Олег Николаев принял решение выделить всем населенным пунктам по 100 тысяч рублей. Средства для поселков городского типа и городов будут рассчитываться на основе численности жителей. Куда направить дотации, жители Чувашии будут решать сами. Их можно использовать для любых работ по благоустройству, в том числе — облагораживания детских площадок, памятников и так далее.

«Эти деньги выделяются, чтобы увековечить 100-летие Чувашской автономии. Важно, что каждый населенный пункт получит денежные средства. Здесь также надо отметить, что нет требований к софинансированию проектов», — заявил Олег Николаев.

Сроки рассмотрения и принятия документа об утверждении правил предоставления иных межбюджетных трансфертов сжаты — до конца этой недели все должно быть утверждено. Таким образом, муниципальные образования смогут получить средства уже в первой половине июля. Бюджет республики, по сообщению вице-премьера Правительства Чувашии Сергея Артамонова, выделил 300 миллионов рублей на эти цели.

Чтобы уложиться в короткие сроки, главам муниципалитетов было предложено обсудить направления использования средств с жителями с 25 июня по 1 июля — в период общероссийского голосования по поправкам в конституцию.