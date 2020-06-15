Баранец объяснил Киеву, почему РФ не позволит Украине «крошить Донбасс» с НАТО

На Украине хотят стравить НАТО с Россией, чтобы за счет иностранных войск решить вопрос возврата Донбасса и Крыма. Такое предположение Федеральному агентству новостей высказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Новый статус Украины в НАТО

НАТО предоставила Украине статус участника Партнерства расширенных возможностей в Альянсе еще 12 июня. Известно, что аналогичным статусом обладают еще пять стран: Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция. У Киева появились дополнительные возможности по совместным учениям с войсками альянса.

В российском МИД отметили, что предоставление партнерства Украине со стороны НАТО — это сигнал сторонникам военного пути разрешения гражданской войны на юго-востоке страны в украинском правительстве.

«Второе — это абсолютно четкий сигнал того, что НАТО не заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта для того, чтобы обосновывать накачку восточного фланга Альянса и продолжать демонизировать Россию как главную угрозу Западу», — сказал замглавы МИД России Александр Грушко.

Не позволим «крошить Донбасс»

В свою очередь, военный эксперт Виктор Баранец полагает, что НАТО пытается еще больше навредить России, а поэтому все «плотнее привязывает Украину к своей колеснице». Однако Альянс не может поставить вопрос о вступлении Украины в свой состав, поскольку у страны не должно быть территориальных претензий.

«У Украины они есть – это Крым и Донбасс. Но, давая такие расширенные полномочия Киеву, НАТО и США ищут все больше возможностей для того, чтобы проникнуть в политическую, экономическую и военную сферы Украины, взяв их под контроль. Все это делается под декларацией о том, что НАТО будет помогать Украине реформировать армию и оборонку, а также осуществлять переход украинской армии на стандарты военного альянса. Тогда Украина будет наиболее интенсивно участвовать в военных учениях НАТО, — рассказал Баранец в интервью ФАН. — Но хозяева Украины в НАТО договорились еще о том, что военный блок будет контролировать военный бюджет страны, его расходование, и будет всячески следить за тем, как деньги будут уходить на перевооружение армии. Фактически это значит, что у Украины нет суверенитета, а теперь он брошен к ногам НАТО».

Как утверждает собеседник ФАН, украинские власти хотят силой вернуть себе под контроль республики Донбасса и крымский полуостров за счет войск НАТО, поскольку политическими методами это сделать уже не удастся.

«На Украине это прекрасно понимают с их маломощной, ржавой и полуразваленной армией. Поэтому взят стратегический курс на, чтобы опереться на большого слона (НАТО. — Прим. ФАН) и сильнее его стравить с Россией. Таким образом, с участием иностранных войск Украина хочет силой решить вопрос на юго-востоке страны, а потом в Крыму, — рассуждает военный эксперт. — Ведь едва только Украина получила расширенные возможности, как моментально в стране появились английские, немецкие и канадские спецназовцы. Это очень плохие признаки, потому что западные инструкторы готовят украинскую армию к военному разрешению кризиса в Донбассе».

Однако Россия не будет смотреть, как артиллерия и авиация вооруженных сил Украины будет «крошить Донбасс» с людьми, которые имеют российские паспорта, поясняет военный обозреватель.

«Это наши граждане и по Конституции России мы обязаны их защищать. Мы не разразимся сразу стратегическими «тополями» (ракетный комплекс – Прим. ФАН), «ярсами» (баллистическая ракета. – Прим. ФАН) и «калибрами» (крылатая ракета. — Прим. ФАН). У нас есть силы, чтобы, не сходя с места и не вынимая сигаретки изо рта, просто остановить эту кровавую фашистскую расправу украинских вояк над гражданами, которые имеют двойное гражданство: украинское и российское. Это наша обязанность», — добавил Баранец.

Напомним, украинские власти уже давно, с 2014 года, держат курс на вступление в военный блок. Согласно ему, вооруженные силы Украины должны достигнуть соответствия военным критериям членства в Альянсе.

В мае 2020 президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, когда украинцы будут готовы, будет проведен референдум о вступлении страны в НАТО. Зеленский при этом отметил, что этот статус позволит стране еще лучше взаимодействовать с альянсом.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что первоочередная задача ВСУ — осуществить техническое перевооружение армии. По его словам, вооруженные силы Украины нуждаются в системной работе по модернизации, а не в «бездумной закупке и латании дыр».