Дочь маршала Конева попросила Чехию отправить памятник в Россию

Москва, 15 июня. Семья советского полководца маршала Ивана Конева настаивает на отправке снесенного в Праге памятника в Россию, об этом заявила дочь маршала Наталия Конева.

«Ни чешская сторона, ни наши дипломаты пока с нами не контактировали. Но пожелание нашей семьи остается прежним — мы хотели бы, чтобы маршал, как в свое время его войска, тоже вернулся на Родину», — сказала она в комментарии РИА Новости.

По ее словам, памятник маршалу Коневу можно установить в Москве на улице Маршала Конева или рядом со станцией метро «Пражская».

Напомним, 12 июня стало известно, что Прага готова обсудить с Москвой судьбу снесенного памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. В МИД Чехии уточнили, что сейчас памятник находится в хранилище, а в будущем его перенесут в музей XX века.

Монумент был демонтирован в чешской столице 3 апреля накануне 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Глава муниципалитета Прага-6 тогда тогда издевательски заявил, что на маршале не было маски, которую надо носить в условиях пандемии. По факту сноса памятника СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично.