Не попавшая на Олимпиаду в Сочи фигуристка стала порнозвездой

Москва, 15 июня. Бывшая фигуристка сборных США и Филиппин Мелисса Буланхаги рассказала, как стала актрисой фильмов для взрослых.

Девушка родилась в Филадельфии и росла в консервативной католической семье. Все свое детство девушка упорно занималась фигурным катанием, и стала членом сборной РФ и Филиппин

В 2013 году спортсменка второй раз подряд выиграла национальный чемпионат Филиппин и стала готовиться к отборочному турниру на Олимпийские игры в Сочи. Однако руководство решило послать в Россию вместо Буланхаги молодую спортсменку.

Девушка ушла из сборной и переехала в Таиланд, где начала тренерскую деятельности. Возникшие на работе сложности заставили ее вернуться в Штаты. Бывшая спортсменка продолжила тренировать начинающих спортсменов, а также стала подрабатывать в баре и магазине.

Спортсменка впала в отчаяние и пристрастилась к алкоголю. Девушка обосновалась в Калифорнии, где на фоне депрессии увлеклась просмотром порно. Спустя некоторое время Буланхаги решила попробовать свои силы на этом поприще, чтобы заработать деньги.

Сейчас бывшая чемпионка снимается в больших студиях, а за жизнью порнозвезды в Instagram следят десятки тысяч пользователей.