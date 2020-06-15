Ученые выяснили, почему некоторые люди много едят и не толстеют

Москва, 15 июня. Ученые объяснили, как некоторым людям удается много есть и не толстеть. Исследователи выяснили, что все дело в генетических особенностях.

Исследователи провели эксперимент, который позволил узнать секрет стройности людей, которые не ограничивают себя в еде, но сохраняют фигуру. Ученые пришли к выводу, что причиной тому служит мутация гена ALK.

В ходе эксперимента были изучены две группы людей. В первую группу вошли люди с обычными показателями, а в другую ― люди, которые не поправлялись даже при избыточном потреблении фастфуда.

«Изучив генетические особенности двух групп, мы установили причину стройности некоторых людей. Это — уникальная мутация в гене ALK», — говорится в исследовании.

Как сообщает Planeta, у людей с уникальными метаболическими данными ген ALK деактивирован, что позволяет ограничить набор лишнего веса даже при неправильном питании. Соответствующие выводы были подтверждены в результате эксперимента с насекомыми и грызунами. Открытие позволит в будущем создать препарат, который будет применяться для эффективной профилактики ожирения.

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