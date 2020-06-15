Минкультуры РФ: За прокатным удостоверением на мультфильм Out никто не обращался

Москва, 16 июня. Российские киноорганизации не обращались в Министерство культуры РФ по вопросу о выдаче прокатного удостоверения на американский мультипликационный фильм Out («Выход») студии Pixar, проинформировали Федеральное агентство новостей в пресс-службе ведомства.

«Прокатные удостоверения на фильмы выдаются Минкультуры России в соответствии с законодательством РФ и постановлением правительства Российской Федерации от 27.02.2016 № 143 «Об утверждении правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм и правил ведения государственного регистра фильмов», — говорится в сообщении Минкультуры.

В пресс-службе ведомства пояснил ФАН, что на данный момент говорить предметно пока что не о чем.

«Если бы кто-то подал документы на получение прокатного удостоверения, тогда была бы совершенно другая ситуация», — заявили в Минкультуры.

Главным героем девятиминутного мультфильма Out производства студии Pixar, мировая премьера которого состоялась 22 мая, является гомосексуал Грег (почему-то в шапке-ушанке). Он готовится переехать в город вместе со своим другом Мануэлем. Помочь с переездом решают его родители, но они ничего не знают об ориентации сына, а тот боится им рассказывать...

Примечательно, что аналогичное название имеет американский глянцевый ежемесячный журнал для мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, выходящий в Соединенных Штатах Америки с 1992 года.

На студии Pixar, принадлежащей компании Walt Disney Pictures, ранее были сняты такие полнометражные анимационные фильмы, как «История игрушек» (четыре части), «Корпорация монстров», «В поисках Немо», «Тачки» (три части), «Рататуй», «ВАЛЛ-И», «Храбрая сердцем» и многие другие.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал возможность показа в России американского мультфильма о каминг-ауте. По его словам, такой контент вызовет отвращение у обычных российских семей.

Напомним, что поправками к Конституции России (голосование состоится 1 июля 2020 года) предлагается закрепить институт брака как союза мужчины и женщины. «Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины», — в такой редакции предложено изложить один из пунктов статьи 72-й основного закона страны.