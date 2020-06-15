Папа Римский недоволен ситуацией в Ливии, сложившейся после вмешательства Турции

Ватикан, 15 июня. На площади Святого Петра в Риме 14 июня после традиционной воскресной молитвы Angelus, Папа Франциск помолился за жителей Ливии. Понтифик призвал международное сообщество не отворачиваться от бед африканских беженцев и «найти возможность защитить людей и предоставить им средства обеспечения». Что хотел сказать Папа Римский, разбирается редакция ФАН.

Начиная в 2011 года Ливия находится в глубоком кризисе. Ко власти в Триполи пришли люди с неоднозначным прошлым и темным настоящим. В связи с таким развитием событий в Ливии произошла настоящая гуманитарная катастрофа. Беженцы превратились для местных криминальных воротил в живой товар.

Так Папа Франциск назвал ситуацию в Ливии «драматичной». Предстоятель Римской католической церкви имел в виду, в первую очередь, северо-запад Ливии, где в основном сосредоточены лагеря для беженцев и невольничьи рынки. Оттуда идет главный поток мигрантов в Италию.

Назревающее противостояние Турции и Европы не могло оставить в стороне римскую курию. События в Ливии и борьба за средиземноморский шельф находятся непосредственно под носом и в интересах Италии. До недавнего времени миссией IRINI командовал итальянский военный представитель, которого сменил грек.

На агрессивное поведение Турции обратили внимание уже многие. Бывший премьер Великобритании, французские официальные лица, в том числе глава Франции — Эммануэль Макрон. Европарламент считает, что достичь мира в Ливии не удастся, пока Турция не прекратит интервенцию.

«Если Турция намеревается нарушить суверенные права Греции, она должна быть готова к ответным действиям не только с нашей стороны, но и со стороны ЕС», — заявил недавно премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Заявление Папы Франциска — еще один намек Турции и правительству ПНС. Греция, Италия, Балканы больше всех страдают от потока мигрантов. И эти потоки находятся под контролем Турции.

Призыв к уверенному возобновлению поиска пути, ведущего к миру, прекращению насилия, стабильности и единству в Ливии можно смело отнести к Турции, которая отказывается от «каирских» мирных предложений и угрожает Европе на средиземноморье.

Помимо этого, Ватикан не могут не беспокоить неоосманские и исламистские устремления Эрдогана. В воскресенье в Риме понтифик стал очередным крупным политическим и религиозным деятелем, заявившим миру о турецкой опасности.