Допрос Порошенко по апелляции Януковича длился почти три часа

Киев, 15 июня. Апелляционный суд Киева почти три часа допрашивал экс-президента Украины Петра Порошенко в рамках обжалования приговора бывшему украинскому лидеру Виктору Януковичу по делу о госизмене. Об этом сообщили в суде.

Лидер партии «Европейская солидарность» ранее заявил, что считает Януковича ответственным за потерю Крыма Украиной.

«Суд допросил свидетеля Порошенко», — сказал председательствующий судья.

Он уточнил, что вместе с Порошенко присутствовал еще один свидетель по данному делу — экс-премьер Украины Арсений Яценюк. После перерыва суд перейдет к его допросу.

Защита Януковича допрашивала Порошенко около трех часов. Отмечается, что большинство вопросов снял как несоответствующие делу.

«Двести три вопроса задали, но 70% из них суд снял… сегодня Апелляционный суд Киева, как и Оболонский ранее, активно помогает Петру Порошенко не отвечать на вопросы защиты Виктора Януковича, а, следовательно, в дальнейшем за содеянное», — написал адвокат Януковича Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

Ранее Оболонский районный суд Киева допрашивал Порошенко и Яценюка в рамках того же дела о госизмене. Тогда защите не дали возможности задать все вопросы действующему на тот момент президенту Украины и прервали допрос.

Оболонский районный суд в январе прошлого года вынес обвинительный приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, заочно назначив ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты Януковича, а также его госзащитник Юрий Рябовол обжаловали приговор.

Сам экс-лидер Украины уверен, что решение суда не имеет ничего общего с законом, а процесс был «политическим заказом». Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.

В начале мая стало известно, что Янукович подал жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что его пытались незаконно осудить заочно и не предоставили доступ к участию в процессе в его стране.

В суде подтвердили, что экс-глава страны подал иск, который был передан представителю британской адвокатской конторы и должен был быть направлен в ЕСПЧ, уточняет «Царьград».