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Допрос Порошенко по апелляции Януковича длился почти три часа

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Допрос Порошенко по апелляции Януковича длился почти три часаКиев, 15 июня. Апелляционный суд Киева почти три часа допрашивал экс-президента Украины Петра Порошенко в рамках обжалования приговора бывшему украинскому лидеру Виктору Януковичу по делу о госизмене. Об этом сообщили в суде. 

Лидер партии «Европейская солидарность» ранее заявил, что считает Януковича ответственным за потерю Крыма Украиной.

«Суд допросил свидетеля Порошенко», — сказал председательствующий судья.

Он уточнил, что вместе с Порошенко присутствовал еще один свидетель по данному делу — экс-премьер Украины Арсений Яценюк. После перерыва суд перейдет к его допросу.

Допрос Порошенко по апелляции Януковича длился почти три часаЗащита Януковича допрашивала Порошенко около трех часов. Отмечается, что большинство вопросов снял как несоответствующие делу. 

«Двести три вопроса задали, но 70% из них суд снял… сегодня Апелляционный суд Киева, как и Оболонский ранее, активно помогает Петру Порошенко не отвечать на вопросы защиты Виктора Януковича, а, следовательно, в дальнейшем за содеянное», — написал адвокат Януковича Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

Ранее Оболонский районный суд Киева допрашивал Порошенко и Яценюка в рамках того же дела о госизмене. Тогда защите не дали возможности задать все вопросы действующему на тот момент президенту Украины и прервали допрос.

Оболонский районный суд в январе прошлого года вынес обвинительный приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, заочно назначив ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты Януковича, а также его госзащитник Юрий Рябовол обжаловали приговор.

Сам экс-лидер Украины уверен, что решение суда не имеет ничего общего с законом, а процесс был «политическим заказом». Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.

В начале мая стало известно, что Янукович подал жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что его пытались незаконно осудить заочно и не предоставили доступ к участию в процессе в его стране.

В суде подтвердили, что экс-глава страны подал иск, который был передан представителю британской адвокатской конторы и должен был быть направлен в ЕСПЧ, уточняет «Царьград»

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Источник: РИА Новости
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