В ДНР ответили Киеву на обещание предоставить Донбассу «в тысячу раз больше прав»

Еще в 2014 году Киев лишил Донбасс самого главного, фундаментального и общечеловеческого права — права на жизнь. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета ДНР, лидер фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов.

Обещания Киева

Если Донбасс вернется в состав Украины, его жители получат в тысячу раз больше прав, чем имеют в данный момент. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я могу гарантировать на 100 процентов, что даже без особого статуса у граждан на этих территориях в составе Украины будет в тысячу раз больше прав и ресурсов, чем ныне, под «оккупацией» Российской Федерации», — заявил он.

Кроме того, украинский политик считает, что Киев может предложить региону очень «европейскую и глубинную» реформу децентрализации, которая наделяет значительными полномочиями местные власти.

Право на жизнь

Валерий Скороходов предположил, что Кулеба так глубоко вникает в дела стран, которые на самом деле управляют Киевом, что не обращает внимания на то, что происходит у него на родине. Внутри самой Украины права человека давно уже стали пустым звуком. Журналистов сажают в тюрьмы, запугивают, убивают.

«Свободы слова нет и в помине. Любой голос, кроме голосов правых радикалов, жестко заглушается. На этом фоне, о каких правах со стороны Украины может идти речь для жителей Донбасса? Еще в 2014 году Киев лишил нас самого главного, фундаментального и общечеловеческого права — права на жизнь. Донбасс подвергли обстрелам и авианалетам, пострадали тысячи мирных жителей. Эта политика, начатая Александром Турчиновым и Петром Порошенко, продолжена их последовательным учеником Владимиром Зеленским.

По его словам, обстрелы, блокады и агрессивная человеконенавистническая риторика продолжаются и усиливаются. Поэтому слова Кулебы о правах для Донбасса звучат «как фарс и неприкрытая ложь». Сегодня Украина приносит на Донбасс лишь разрушения и смерть, уверен политик.

«Они обрушивают на нашу территорию тонны снарядов, обстреливают жилые кварталы, сбрасывают с беспилотников гранаты на наших детей. Так они отстаивают права человека? Единственная возможность для Киева хоть как-то гарантировать соблюдение прав Донбасса — это выполнение Минских соглашений в полном объеме и в том порядке, который прописан в документе. Но, как мы видим, все действия Киева направлены именно на замораживание «Минска», на смену формата и доведение переговорного процесса до абсурда», — добавил Валерий Скороходов.

По мнению политика ДНР, заявление Киева — это явный маркер того, что ни о чем договариваться украинское руководство с республиками Донбасса не планирует.

«Заявления Кулебы о правах для жителей Донбасса очень похожи на фразу настоящего нациста Бориса Филатова: «Обещайте им все что угодно, а вешать будем потом». В такое развитие событий мы готовы поверить и никогда этого не допустим», — заключил Валерий Скороходов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.