Природный пожар площадью 750 гектаров тушат на Камчатке. ФАН-ТВ

Камчатка, 15 июня. Возгорание валежника на сопке в Быстринском районе Камчатского края возникло 10 июня, однако за пять дней огонь быстро распространился и стал угрозой для крупного села Эссо.

15 июня спасатели МЧС России отправились на место происшествия. Сейчас там работают 50 пожарных, сотрудники лесоохраны и добровольцы. В тушении задействованы два вертолета, бульдозеры, вездеходы и автоцистерны. К месту пожара обеспечена бесперебойная подача воды.

«Сотрудники лесоохраны сразу приступили к тушению возгорания, однако работа осложнялась большой крутизной склона труднодоступной местности, а также сухой погодой. К настоящему моменту площадь возгорания достигла 750 гектаров. Для защиты села Эссо от пожара проложена минерализованная полоса протяженностью 30 километров и шириной 10 метров, организовано непрерывное патрулирование села», — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Василий Кухтинов.

В МЧС отмечают, что в настоящий момент огонь уходит в противоположную сторону от населенного пункта. Дыма в селе Эссо нет, запах гари не чувствуется, однако при изменении направления ветра ситуация может измениться.