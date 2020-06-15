Глава МИД Турции назвал причину переноса визита Лаврова и Шойгу в Анкару



Анкара, 15 июня. Визит делегации РФ в Анкару отложили из-за необходимости продолжить технические переговоры с целью добиться постоянного прекращения огня в Ливии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, российская и турецкая стороны согласились продолжать переговоры в таком формате, чтобы и дальше работать по решению проблемы с прекращением огня в Ливии.

«В следующем периоде нам необходимо предпринять шаги для обеспечения постоянной стабильности. Одним из них стала конституционная комиссия», — уточнил Чавушоглу.

Глава МИД Турции подчеркнул, что перенос визита совершенно не означает, что в отношениях России и Турции есть какой-то кризис.

«У Анкары и Москвы нет разногласий по основополагающим принципам ливийского урегулирования», — подчеркнул он.

О переносе визита главы ведомства Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию стало известно накануне. Об этом сообщил МИД РФ. Новую дату визита в министерстве пообещали сообщить дополнительно.

Стоит отметить, что несмотря на заявления турецких властей о ливийском урегулировании под эгидой ООН, необходимости соблюдать принцип невмешательства и принятое оружейное эмбарго, реальная политика Турции говорит об обратном. 14 июня на эту тему жестко высказался президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Турция занимается интервенцией в Ливии и это неприемлемо.

Он обратил внимание, что сейчас у ливийского побережья находятся семь турецких кораблей, которые доставляют боевикам так называемого ПНС оружие и бронетехнику. По мнению Макрона, членство в НАТО Турция использует для продолжения поставок военных грузов, потому что европейские корабли не могут применить силу против страны-участницы Альянса.