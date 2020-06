Лоза оценил перспективы Орейро на российской сцене

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро, решившая получить гражданство РФ, непременно найдет свою аудиторию в России. Об этом заявил певец и композитор Юрий Лоза в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее Наталия Орейро в интервью ТАСС сообщила, что оформляет российское гражданство. Звезда добавила, что чувствует «духовную связь» с Россией еще с первого визита в страну, который состоялся в 2001 году.

Юрий Лоза отреагировал на решение Орейро получить паспорт РФ. Певец отметил, что не видит в этом «ничего противоестественного».

«Ну а что? Она еще в нормальном возрасте, почему нет. Это же не какой-то пенсионер, который приедет здесь пенсию получать. Она еще в рабочем состоянии: будет работать, петь, играть в кино», — сказал Юрий Лоза в комментарии ФАН.

Певец также оценил перспективы латиноамериканской певицы и актрисы в России. Он напомнил, что сериал «Дикий ангел», где Орейро сыграла роль Милагрос, был очень популярен. Лоза выразил уверенность, что Наталия Орейро обязательно найдет своего слушателя и зрителя среди россиян.

«Безусловно найдет. К ней здесь прекрасно относятся. Сериалы, в которых она снималась, здесь вовсю смотрели, и они получали достаточно хорошие отзывы. Наталия Орейро нравится людям. У нее нет абсолютно отрицательных качеств, о которых стоило бы говорить. За ней не числится каких-то скандалов — я, по крайней мере, о них не слышал. Она не эпатажная девушка, давно и долго работает на эстраде, умеет взвешивать наверняка все «за» и «против», — считает Юрий Лоза.

Певец добавил, что не знает, какие причины подтолкнули Наталию Орейро получить российский паспорт.

«Я не знаю, что ей пообещали, какие условия ей предложили. Это стандартная практика: наши едут туда, кто-то едет сюда. Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше. <…> Может быть, у нее еще какие-то причины есть. Мы этого всего не знаем, но ничего противоестественного [в оформлении российского гражданства] я не вижу. Потому что в нашей стране есть много хорошего, чего нет у них», — подытожил Юрий Лоза.

Напомним, Наталия Орейро родилась в уругвайском Монтевидео в 1977 году. В возрасте 16 лет девушка отправилась в Буэнос-Айрес, и с момента переезда в Аргентину ее карьера пошла вверх. Всемирную известность Орейро получила после роли в сериале «Дикий ангел».

В 2018 году Наталия Орейро представила песню «United by Love», записанную для поклонников чемпионата мира по футболу в России. В том же году певица сняла клип в подмосковной Балашихе к своей песне To Russia With Love. К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Наталия Орейро исполнила песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».