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Лоза оценил перспективы Орейро на российской сцене

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Лоза оценил перспективы Орейро на российской сцене

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро, решившая получить гражданство РФ, непременно найдет свою аудиторию в России. Об этом заявил певец и композитор Юрий Лоза в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее Наталия Орейро в интервью ТАСС сообщила, что оформляет российское гражданство. Звезда добавила, что чувствует «духовную связь» с Россией еще с первого визита в страну, который состоялся в 2001 году.

Юрий Лоза отреагировал на решение Орейро получить паспорт РФ. Певец отметил, что не видит в этом «ничего противоестественного».

«Ну а что? Она еще в нормальном возрасте, почему нет. Это же не какой-то пенсионер, который приедет здесь пенсию получать. Она еще в рабочем состоянии: будет работать, петь, играть в кино», — сказал Юрий Лоза в комментарии ФАН.

Певец также оценил перспективы латиноамериканской певицы и актрисы в России. Он напомнил, что сериал «Дикий ангел», где Орейро сыграла роль Милагрос, был очень популярен. Лоза выразил уверенность, что Наталия Орейро обязательно найдет своего слушателя и зрителя среди россиян.

«Безусловно найдет. К ней здесь прекрасно относятся. Сериалы, в которых она снималась, здесь вовсю смотрели, и они получали достаточно хорошие отзывы. Наталия Орейро нравится людям. У нее нет абсолютно отрицательных качеств, о которых стоило бы говорить. За ней не числится каких-то скандалов — я, по крайней мере, о них не слышал. Она не эпатажная девушка, давно и долго работает на эстраде, умеет взвешивать наверняка все «за» и «против», — считает Юрий Лоза.

Лоза оценил перспективы Орейро на российской сцене

Певец добавил, что не знает, какие причины подтолкнули Наталию Орейро получить российский паспорт.

«Я не знаю, что ей пообещали, какие условия ей предложили. Это стандартная практика: наши едут туда, кто-то едет сюда. Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше. <…> Может быть, у нее еще какие-то причины есть. Мы этого всего не знаем, но ничего противоестественного [в оформлении российского гражданства] я не вижу. Потому что в нашей стране есть много хорошего, чего нет у них», — подытожил Юрий Лоза.

Напомним, Наталия Орейро родилась в уругвайском Монтевидео в 1977 году. В возрасте 16 лет девушка отправилась в Буэнос-Айрес, и с момента переезда в Аргентину ее карьера пошла вверх. Всемирную известность Орейро получила после роли в сериале «Дикий ангел».

В 2018 году Наталия Орейро представила песню «United by Love», записанную для поклонников чемпионата мира по футболу в России. В том же году певица сняла клип в подмосковной Балашихе к своей песне To Russia With Love. К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Наталия Орейро исполнила песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».

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