Все заместители главреда «Ведомостей» уволились после назначения Шмарова

Москва, 15 июня. Все заместители главного редактора газеты «Ведомости» уволились в знак протеста после назначения на этот пост Андрея Шмарова. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Шмаров исполнял обязанности главного редактора «Ведомостей» с конца марта 2020 года. Как стало известно 15 июня, совет директоров издателя газеты «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) принял решение отдать Шмарову должность главного редактора. При этом сама редакция рекомендовала назначить на этот пост управляющую партнерскими проектами «Ведомости &» Анфису Воронину. Председателем совета директоров БНМ сейчас является новый собственник издания Иван Еремин.

«Решение совета директоров о назначении Шмарова уходящие сотрудники считают непрофессиональным и мириться с ним не могут: «У нас не остается другого выхода, как уйти», — говорится на сайте «Ведомостей».

В сообщении поясняется, что конфликт с сотрудниками издания у Шмарова начался сразу после первой встречи, когда исполняющий обязанности главреда признался, что не читал «Догму» — кодекс журналистов «Ведомостей». По словам сотрудников газеты, за три месяца Шмаров неоднократно нарушал установленные в редакции нормы. В связи с этим за последние месяцы из издания уволились около десяти журналистов.

После назначения Шмарова главным редактором решение уйти из «Ведомостей» приняли заместители главреда Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Кроме того, из издания уходит исполняющая обязанности шеф-редактора сайта vedomosti.ru Александра Чунова.