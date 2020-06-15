Солнцев: В семье Джигана и Самойловой возможно очередное пополнение

Развод 34-летнего рэп-исполнителя Дениса Устименко-Вайнштейна, известного под псевдонимом Джиган, и 32-летней блогерши, модели и предпринимательницы Оксаны Самойловой не состоялся. Шоумен Рустам Калганов (Солнцев) объяснил, почему женщина забрала заявление о разводе из Головинского суда Москвы, намекнув на скорое появление в чуть было не распавшейся семье пятого ребенка.

«Полагаю, что Самойлова в запальчивости подала заявление на развод. Но я не сомневаюсь, что в тот самый момент Оксана хотела разойтись с Джиганом, потому что жить с мужем-наркоманом — это ужасно. Какие бы деньги они не зарабатывали рекламой в соцсетях, они не скрасят эту житуху сермяжную с человеком, находящимся в употреблении. Тем более когда много детей, и старшие девочки все прекрасно понимают», — заявил Рустам Калганов (Солнцев) в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он говорит, что Оксана Самойлова сама по себе очень тихий человек.

«Она выглядит слегка забитым человеком, а он весь такой харизматичный, на пафосе, на понтах, широко шагает. Джиган — молодец, конечно, что пошел лечиться. Но на сколько его хватит на этот раз — не известно. Это ведь не первый кризис, который переживает эта пара. И всякий раз после такого разлада у них рождается новый ребенок. Это, знаете, из серии — родить ребенка, чтобы остаться вместе. Поэтому я не исключаю, что Самойлова скоро родит пятого ребенка, а потом и шестой будет», — предположил шоумен.

По мнению Калганова (Солнцева), пара Джигана и Самойловой привыкла жить так, как они живут.

«Она в этой паре стойко терпит оскорбления с его стороны. Она все это хавает. Но я не исключаю, что где-то в глубине души они счастливы, потому что они привыкли так жить, транслируя каждый свой шаг в сторис и прямых эфирах в Instagram. Поэтому, слава богу, что они передумали разводиться. Но я очень надеюсь, что в следующий раз он не выстрелит ей в голову из чего-нибудь, потому что у него плохое настроение, надо срочно что-то принять, а его дилер пропал. Такое, к сожалению, сплошь и рядом», — добавил собеседник ФАН.

Ранее Калганов (Солнцев) рассказывал, как Джиган изменял Самойловой.