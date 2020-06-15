Глава Курчатовского института объяснил, для чего нужна база генетических данных россиян

Москва, 15 июня. Создание банка генетических данных россиян является не только шагом к персонифицированной медицине XXI века, но и вопросом национальной безопасности. Об этом заявил глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Напомним, 6 июня президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать Национальную базу генетической информации. Глава государства распорядился привлечь к работе Курчатовский институт.

Ковальчук пояснил, что генетический код определяет не только цвет глаз или волос, но и содержит данные о потенциальных болезнях и предрасположенностях.

«Геном, наследственная информация, содержится во всем живом на земле. Это все растения, птицы, микроорганизмы, патогенная флора, бактерии, вирусы», — отметил глава института в интервью «Парламентской газете».

Как сообщил Ковальчук, глубокое знание генома открывает уникальные возможности для развития сельского хозяйства, биотехнологий, фармацевтики и персонализированной медицины, передает телеканал «360». По словам ученого, сравнивая геномы людей с тем или иным заболеванием, можно выделить генетические особенности, влияющие на развитие этой болезни.

Глава Курчатовского института пояснил, что при создании базы генетических данных россиян все коллекции будут оцифровываться. Информация будет храниться в дата-центре института.

Ковальчук подчеркнул, что все геномы людей в единой базе данных при этом будут деперсонализированы, пишет Infox.ru. Также глава института отметил, что эту информацию необходимо отнести к особо охраняемым государством персональным данным. Как считает Ковальчук, данный вопрос обязательно будет урегулирован законодательством.

Кроме того, глава Курчатовского института сообщил, что в будущем возможно появление генетических паспортов, однако для начала необходимо создать Национальную базу генетической информации.