Посла США в Москве возмутил приговор осужденному за шпионаж Уилану

Москва, 15 июня. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что разочарован приговором американцу Полу Уилану, которому Мосгорсуд назначил 16 лет строгого режима за шпионаж. Об этом дипломат лично сообщил журналистам.

«Я разочарован и возмущен», — сказал он, узнав решение суда.

По мнению Салливана, приговор был вынесен «в отсутствие доказательств». Он напомнил, что публичный суд является фундаментальным правом человека.

Судопроизводство в России дипломат охарактеризовал как «тайное правосудие».

«Я намерен продолжать работать над тем, чтобы требовать доказательства по делу Пола Уилана», — подчеркнул Салливан.

Представитель США заявил, что прежде всего планирует пообщаться с родными осужденного, чтобы вместе с ними «добиться справедливости для Пола и его освобождения».

Телеканал «360» напоминает, что гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, когда ему передали флеш-карту со списком сотрудников спецслужб. Американец заявил, что получил накопитель от друга и думал, что на нем сохранены фотографии с их совместного отдыха в Сергиевом Посаде.

Сторона обвинения требовала для Уилана 18 лет колонии строгого режима, поскольку была убеждена, что его вина полностью доказана.

Защита американца и он сам в течение всего процесса разбирательств настаивали на невиновности. В ходе последнего заседания Уилан в очередной раз заявил, что не вел разведывательную деятельность на территории России, отмечает НСН.

Адвокат осужденного пообещал, что приговор будет обжалован.