Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

«Почта России» готова принимать заявления на соцпомощь населению

479
0 Оставить комментарий

«Почта России» готова принимать заявления на оказание соцпомощи населению

Минтруд РФ выступил с предложением наделить «Почту России» новыми социальными функциями. В частности, в почтовых отделениях могут начать принимать заявления от населения на оказание социальной помощи, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (документ есть в распоряжении издания). Обширная сеть отделений почтовой связи, в том числе в труднодоступных, отдаленных частях страны позволит создать дополнительный канал очного взаимодействия государства с гражданами, убеждены в ведомстве. 

«Такой вопрос действительно рассматривается, — подтвердил ФАН заместитель генерального директора «Почты России» по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон. — Уже сейчас почта выполняет по многим вопросам роль «витрины государства»: доставляет пенсии и другие государственные выплаты, принимает без комиссии платежи по ЖКХ и штрафам ГИБДД».

По словам замглавы компании, использовать почтовые отделения как дополнительные точки приема заявлений на помощь было бы логичным шагом.

«Наша разветвленная сеть и представленность в малых и отдаленных поселениях практически не имеет аналогов», — отметил Мандрон.

«Почта России» готова принимать заявления на соцпомощь населению

Для россиян это было бы удобным способом подачи заявления, ведь отделения почты расположены зачастую ближе, чем другие уполномоченные органы, добавил собеседник ФАН.

«Почтовые отделения могли бы функционировать в качестве «одного окна» сразу по комплексу вопросов социальной поддержки. Это особенно актуально для пожилых людей, которым проблематично пользоваться Интернетом», — резюмировал Ярослав Мандрон.

В пресс-службе «Почты России» рассказали ФАН о перспективах развития компании. Там пояснили, что трансформация оператора российской государственной почтовой сети направлена на решение трех основных задач: укрепление ее позиций как «цифрового логистического оператора №1 на рынке электронной коммерции», цифровизация традиционных почтовых сервисов и качественное исполнение социальной функции.

Для решения первой задачи необходимо создать удобную инфраструктуру, гарантирующую продавцам и покупателям оптимальные сроки доставки, уверены в «Почте России». Оцифровка традиционных почтовых сервисов позволит перевести большую часть коммуникации между государством и гражданами в цифровой формат и решить вторую задачу, добавили в компании.

«Почта России» готова принимать заявления на соцпомощь населению

«Третья задача требует пересмотра функции почтальона и услуг, которые оказывают почтовые отделения в городе и на селе»,— отметили в пресс-службе.

В декабре 2019 года советом директоров АО «Почта России» была принята и утверждена стратегия развития компании до 2030 года. Она нацелена на модернизацию национального почтового оператора до уровня передовой мультифункциональной компании. В случае успешной реализации стратегии государственная «Почта России» станет не только лидером в сфере почтовой логистики, но и крупнейшим поставщиком социально-значимых услуг в стране.

Новости партнеров

Новости партнеров