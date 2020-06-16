«Почта России» готова принимать заявления на соцпомощь населению

Минтруд РФ выступил с предложением наделить «Почту России» новыми социальными функциями. В частности, в почтовых отделениях могут начать принимать заявления от населения на оказание социальной помощи, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (документ есть в распоряжении издания). Обширная сеть отделений почтовой связи, в том числе в труднодоступных, отдаленных частях страны позволит создать дополнительный канал очного взаимодействия государства с гражданами, убеждены в ведомстве.

«Такой вопрос действительно рассматривается, — подтвердил ФАН заместитель генерального директора «Почты России» по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон. — Уже сейчас почта выполняет по многим вопросам роль «витрины государства»: доставляет пенсии и другие государственные выплаты, принимает без комиссии платежи по ЖКХ и штрафам ГИБДД».

По словам замглавы компании, использовать почтовые отделения как дополнительные точки приема заявлений на помощь было бы логичным шагом.

«Наша разветвленная сеть и представленность в малых и отдаленных поселениях практически не имеет аналогов», — отметил Мандрон.

Для россиян это было бы удобным способом подачи заявления, ведь отделения почты расположены зачастую ближе, чем другие уполномоченные органы, добавил собеседник ФАН.

«Почтовые отделения могли бы функционировать в качестве «одного окна» сразу по комплексу вопросов социальной поддержки. Это особенно актуально для пожилых людей, которым проблематично пользоваться Интернетом», — резюмировал Ярослав Мандрон.

В пресс-службе «Почты России» рассказали ФАН о перспективах развития компании. Там пояснили, что трансформация оператора российской государственной почтовой сети направлена на решение трех основных задач: укрепление ее позиций как «цифрового логистического оператора №1 на рынке электронной коммерции», цифровизация традиционных почтовых сервисов и качественное исполнение социальной функции.

Для решения первой задачи необходимо создать удобную инфраструктуру, гарантирующую продавцам и покупателям оптимальные сроки доставки, уверены в «Почте России». Оцифровка традиционных почтовых сервисов позволит перевести большую часть коммуникации между государством и гражданами в цифровой формат и решить вторую задачу, добавили в компании.

«Третья задача требует пересмотра функции почтальона и услуг, которые оказывают почтовые отделения в городе и на селе»,— отметили в пресс-службе.

В декабре 2019 года советом директоров АО «Почта России» была принята и утверждена стратегия развития компании до 2030 года. Она нацелена на модернизацию национального почтового оператора до уровня передовой мультифункциональной компании. В случае успешной реализации стратегии государственная «Почта России» станет не только лидером в сфере почтовой логистики, но и крупнейшим поставщиком социально-значимых услуг в стране.