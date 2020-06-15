Авианосная программа Китая: зачем Пекину нужны атомные авианосцы

Автор Telegram-канала «Пасечник» рассказывает о причинах создания в Китае авианесущих кораблей и формировании на их основе авианосных ударных групп, которые позволят уже к 2025 году китайским военно-морским силам противодействовать влиянию США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

КНР в условиях глобальной нестабильности стремится укрепить потенциал своих военно-морских сил. Протяженность материковой береговой линии Китая составляет более 18 тыс. км, а площадь ее морской акватории — 3 млн. кв. км. Для Пекина важной целью является создание сильного флота, способного защитить китайские интересы на океанских просторах. По взглядам китайских военных экспертов, создание авианосных ударных групп (АУГ) позволит Китаю обеспечить охрану своей исключительной морской зоны и экономических интересов в Тихом океане.

Этапы авианосной программы КНР

Создание китайского авианесущего флота осуществляется по стратегии «трех шагов». «Первым шагом» стал проект глубокой модернизации купленного в 1998 году Китаем у Украины тяжелого авианесущего крейсера «Варяг» с неядерной силовой установкой, вошедшего в состав китайского флота под названием «Ляонин».

«Вторым шагом» стало строительство в 2013 году на судоверфи в Даляне нового авианосца с неядерной энергоустановкой. В результате появился второй для ВМС НОАК, но первый полностью китайского производства авианосец проекта 001А под названием «Шаньдун». Несмотря на то, что корпусом и водоизмещением авианосец проекта 001А мало отличается «Ляонина», при его проектировании реализован ряд передовых технологических решений. В частности, на корабле установлена спроектированная в Китае паротурбинная энергоустановка «Тип 453».

«Третьим шагом» станет строительство на судоверфи в Шанхае перспективного авианосца с ядерной энергоустановкой. Водоизмещение нового авианесущего корабля составит примерно 70 тыс. тонн, корпус будет более габаритным, для взлета палубных истребителей предполагается использовать электромагнитные катапульты.

Задачи современных и перспективных АУГ

Одной из основных задач китайского авианосного флота является обеспечение контроля над акваториями в Тихом океане. В случае эскалации конфликта в регионе китайские АУГ будут осуществлять прикрытие подводных сил, действующих на операционных направлениях. Так, авианосец «Ляонин» способен выполнять задачи по борьбе с надводными кораблями и подлодками противника с использованием палубных истребителей J-15 и противолодочных вертолетов Z-8.

В настоящее время палубной противолодочной авиации ВМС НОАК просто недостаточно для подавления американских атомных подлодок. Как только ВМС НОАК создадут две АУГ, то на авианосце одной из них будут базироваться истребители J-15 для борьбы с американскими патрульными самолетами Р-8 «Посейдон», а на другом будет сконцентрирована палубная авиация для борьбы с американскими стратегическими подводными ракетоносцами. На данный момент задачи противолодочной борьбы выполняют тяжелые эсминцы проекта 055. Одновременно проводятся испытания противолодочной модификации вертолета Z-20.

По мнению китайских специалистов, боевой радиус J-15 обеспечивает прикрытие авианосца в зоне радиусом 500 км, зону в радиусе 300 км вокруг авианосца прикрывают палубные противолодочные вертолеты. «Ляонин» и «Шаньдун» способны на большом удалении от берегов материкового Китая обеспечить прикрытие атомных подводных лодок проекта 094А. Это означает, что комплексное применение подводных лодок и авианосцев дает Китаю возможность ядерного сдерживания вероятного противника.

Сравнение возможностей китайской и американской АУГ

Современные вооружения авианосного флота Китая разрабатываются с учетом боевого применения американских ВМС, поэтому состав кораблей охранения китайского авианосца «Ляонин» аналогичен американской авианосной группе. В ее состав входят эсминцы типа 052С, 052D, 052А, вспомогательные суда, многоцелевые атомные подводные лодки. Боевой потенциал АУГ с авианосцем «Ляонин» на данный момент ниже, чем у американских авианосных групп: основу их вооружения составляют ракеты SM-6, самолеты палубной авиации E-2D, истребители F-35, новые системы управления огнем средств ПВО ВМС США NIFC-CA (Naval Integrated Fire Control — Counter Air).

У авианосной группы авианосца «Ляонин» на вооружении отсутствуют палубные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления и малозаметные палубные самолеты. Принятие на вооружение ВМС НОАК тяжелого эсминца УРО типа 055, палубного самолета ДРЛОиУ «Кунцзин-600» и находящегося на стадии разработки малозаметного палубного истребителя должно будет повысить боевой потенциал китайских авианосных групп.

Таким образом, формирование Китаем авианосных ударных групп, сочетающих боевые возможности авианосцев, новых тяжелых эсминцев проекта 055 и истребителей палубного базирования, безусловно, повысит боевые возможности китайского флота. Они вполне могут быть использованы в случае решения тайваньского вопроса силовым путем. С другой стороны, авианосный флот — это демонстрация возможностей китайской военной промышленности, способной обеспечить государство двумя авианесущими кораблями за 10 лет.

Тактико-технические характеристики авианесущих кораблей ВМС Китая