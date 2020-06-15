Американский истребитель F-15 упал в море у берегов Великобритании

Лондон, 15 июня. Истребитель F-15 Военно-воздушных сил (ВВС) США упал в Северное море у побережья Великобритании 15 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном 48-м истребительным авиаполком ВВС США.

Инцидент произошел около 11.40 по московскому времени (9.40 по местному времени). Истребитель рухнул в воду у побережья Восточного райдинга Йоркшира — графства, расположенного на севере Англии.

«В момент инцидента самолет совершал обычный учебно-тренировочный полет с одним пилотом на борту», — говорится в сообщении полка ВВС США.

На данный момент информации о состоянии пилота не поступало. Кроме того, не названы причины крушения F-15, передает «Царьград». Уточняется, что истребитель вылетел с авиабазы Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в графстве Саффолк, которую используют и ВВС США.

На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция. По данным телеканала Sky News, в ней задействованы вертолет и спасательные шлюпки.

Ранее американский истребитель F-35A разбился на авиабазе во Флориде. Самолет упал во время ночного учебного полета, пилот успел катапультироваться.