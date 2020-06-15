Аналитик рассказал, как будет меняться курс рубля

Москва, 15 июня. Курс рубля к доллару обновил минимум июня после падения всех основных мировых индексов в пятницу, объяснил аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

На торгах Мосбиржи доллар и евро продолжают укрепляться – курсы валют выросли до июньских максимумов. Американская валюта на бирже остановилась на показателях 70,4-70,7 рубля, европейская валюта подорожала до 79,2 рубля.

«Московская биржа не работала в пятницу, когда началось падение всех основных мировых индексов – мы его благополучно не заметили, так как отмечали праздник. На сегодняшних торгах рубль просто «догоняет» снижением курса весь остальной мир, который через эти тенденции прошел», — объяснил аналитик в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

По словам Коренева, никаких серьезных последствий «проседание» курса рубля стране не принесет. Эксперт отметил, что мир стоит в самом начале экономического кризиса, на этом фоне рынки выросли из-за притока инвесторов и накачки деньгами ФРС США и других регуляторов.

Аналитик рассказал, как изменится курс рубля летом. По его словам, рубль вернулся в ценовой диапазон, в котором должен находиться.

«В ближайшие два месяца российская валюта закрепится в коридоре 70-75 за доллар – это объективно благоприятный курс», — отметил аналитик.

При этом Коренев призвал учитывать возможные внешние шоки, такие как новые волны заболевания и падение нефтяных котировок. Предсказать курс рубля до конца года пока сложно из-за большого количества внешний факторов, подчеркнул эксперт.