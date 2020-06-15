Фото чехлов iPhone 12 слили в Сеть

Москва, 15 июня. Фото чехлов для iPhone 12 попали в Сеть. Они подтверждают, что у смартфона будет квадратный модуль основной камеры.

Предположительно, у флагмана компании Apple будет большой вырез для спикера и фронтальных камер. Такой дизайн был у iPhone X, который появился на рынке в 2017 году.

В аналогичном оформлении вышли iPhone Xs и iPhone 11. Эти модели были очень популярны по всему миру. Других подробностей об iPhone 12 пока нет.

Презентация нового смартфона должна состояться в сентябре 2020 года. Но в июне стало известно, что показ могут отложить из-за коронавируса. Пандемия сильно ударила по Apple, в компании ожидают снижение доходов.

Несмотря на финансовые потери, американский IT-гигант предложил хакерам миллион долларов за взлом iPhone и iPad. В компании надеются найти уязвимости в своих продуктах.