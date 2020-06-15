Масленников заявил, что ЦБ не даст банкам ввести плату за бесплатные услуги

Из-за принятых ограничений по эквайрингу банки намерены взимать плату с клиентов за перевыпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений и доступ к колл-центру. Но, по мнению экономиста и политолога Никиты Масленникова, ЦБ и правительство не позволят кредитным организациям перекладывать свои расходы на потребителей.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на письмо Ассоциации банков России (АБР), адресованное правительству, кредитные организации просят отказаться от административного регулирования комиссий за прием платежей (эквайринг), введенного ЦБ в марте в качестве антикризисной меры. По подсчетам АБР, в связи с ограничением эквайринговых комиссий на уровне 1% для онлайн-покупок с 15 апреля по 30 сентября, а для медицинских услуг — с 1 июня по 30 сентября, банки потеряют от 10 до 15 млрд рублей.

«Снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к колл-центру. А также — сократить или отменить программы лояльности. Сегодня эти расходы субсидируются за счет межбанковских комиссий», — сказано в письме АБР.

Комментируя это сообщение Федеральному агентству новостей, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников заметил, что подобный диалог периодически возникает последние лет десять.

«Это давняя история. Стороны так или иначе идут к компромиссу в соответствии с общемировыми тенденциями по снижению этих самых комиссий. Другое дело, что сейчас эта проблема для банков выглядит достаточно острой, потому что «коронакризис» резко снизил банковскую прибыль. Но это не так критично, потому что банки все-таки держатся на плаву и с начала года получили свыше 500 млрд рублей прибыли. Но, тем не менее, в последние десять лет в структуре этой прибыли росла доля комиссионных доходов, а процентные доходы снижались. И банки, естественно, не хотят терять прибыль из-за ограничений комиссий за разного рода транзакции», — объяснил Никита Масленников.

Однако экономист считает, что ЦБ и правительство не должны отказываться от антикризисной меры в виде ограничения эквайринговых комиссий.