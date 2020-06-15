Милонов: ООН будет дискредитирована, если не расследует преступления ПНС Ливии в Тархуне

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов заявил, что в случае отсутствия реакции со стороны ООН на призыв официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмада Мисмари расследовать преступления нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС), Организация полностью себя дискредитирует. Он так же заметил, что, скорее всего, боевиков негласно поддерживают Соединенные Штаты Америки, поэтому они чувствуют себя неприкасаемыми.

Спустя несколько дней после захвата группировками ПНС Тархнуны, боевики заявили, что обнаружили массовые захоронения. Они попытались выдать погибших за жертв ЛНА, однако вскоре подтвердилось, что преступления совершили подконтрольные Триполи бандформирования. Подробнее об инциденте можно прочитать в расследовании Федерального агентства новостей «Фатхи Башага стоит за геноцидом жителей Тархуны». Помимо данного происшествия, после заключения Каирского мирного соглашения, группировки ПНС совершили рейд на египетских рабочих, вследствие чего было похищено несколько человек. Боевики издевались над мигрантами на камеру.

Сегодня, 15 июня, трагедию в Тархуне и прочие злодеяния представителей террористического режима премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа прокомментировал спикер ЛНА Ахмад Мисмари. Он призвал ООН и международную общественность рассмотреть многочисленные факты преступлений ПНС и отреагировать на них должным образом. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов объяснил в эксклюзивном интервью ФАН, чем конфликт в Ливии напоминает ему сирийскую кампанию и, почему Организация Объединенных Наций игнорирует доклады, обращения и призывы ЛНА и Восточного Правительства.

ПНС работает по сирийскому сценарию Вашингтона

По мнению политика, вброс ПНС о массовых захоронениях в Тархуне, якобы принадлежащих ЛНА, — избитый прием американских «миротворцев» в Сирийской Арабской республике.

«Это давно известная технология, ей же пользовались проститутки из «Белых касок» в Сирии. Одним словом, любые средства хороши для достижения нужного пропагандистского эффекта. Мы помним постановочные сцены, которые публиковались корреспондентами BBC и во время грузино-асетинского конфликта, и в период донбасской карательной операции Украины. В общем, тут хвост виляет собакой: как подают пиарщики из Госдепа, так все и представляется людям», — заявил он.

Боевики свободно преступают закон и действуют в собственных, зачастую экстремистских и алчных, интересах, поскольку уверены, что наказания не последует. ПНС действует с негласного одобрения американского правительства.

«Боевики ведут себя в худших традициях режима Пола Пота (лидер движения «Красных Кхмеров», режим Пол Пота в Камбоджи, сопровождался массовыми репрессиями и голодом, что привело к гибели, по разным оценкам, от одного до трех миллионов человек), поскольку осознают собственную безнаказанность, они знают, что за них заступятся. Ведь подобного рода деятельность непозволительна никому. Как правило, консолидированными усилиями международного сообщества подобные преступления караются, либо же вообще блокируются в зачатке», — напомнил эксперт.

Куда смотрит Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности

Депутат считает, что миротворческие организации не реагируют на нарушения прав человека, международного законодательства и другие преступления ПНС, поскольку аффилированы Западом.

«В данном случае мы наблюдаем, как ООН демонстрирует предвзятость в мониторинге из-за нежелания решать проблемы. Не нужно забывать, что Организация находится на территории Соединенных Штатов, многие эксперты считают, что террористы ПНС пользуются негласной поддержкой Вашингтона. В Ливии возрождается и перевоплощается ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ), действующие на территории ПНС экстремистские группировки абсолютно неподвластны ни Сарраджу, ни ООН, ни кому-либо еще, они не следуют никаким нормам международного права», — подчеркнул собеседник ФАН.

В заключение российский политический деятель заметил, что дальнейшее бездействие ООН может скомпрометировать Организацию и поставить под вопрос ее существование. Также он добавил, что ПНС удается незаконно удерживать власть лишь благодаря поддержке Вашингтона и его ручных террористов.

«Псевдогосударство пытается скинуть законное правительство только потому что марионетки и террористы, которые действуют якобы от лица ливийского народа, пользуются поддержкой США. ООН, безусловно, может полностью себя дискредитировать в качестве международной организации, поскольку в соответствии с уставом она обязана предпринять усилия для того, чтобы восстановить мир. Но мы не видим никаких попыток ООН урегулировать обстановку в Ливии», — констатировал Виталий Милонов.

1 Организация запрещена на территории РФ.