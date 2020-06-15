Ходорковский вводит россиян в заблуждение по «рекомендациям ВОЗ» о смертности от COVID-19

Михаил Ходорковский намеренно вводит россиян в заблуждение и искажает смысл рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ведению статистики о количестве смертельных исходов от коронавируса в России.

В социальной сети Twitter Ходорковский опубликовал несколько записей, посвященных статистике по смертности в России от COVID-19, якобы опираясь на рекомендации ВОЗ. По его словам, формулировка организации о «сложной для понимания» ситуации в РФ в рамках количества летальных исходов от коронавирусной инфекции говорит о неточных данных официальной статистики.

Разница в системах подсчета

Ходорковский намеренно не уточняет, кто назвал ситуацию в России таковой. «Сложной для понимания» статистику о смертности от COVID-19 во время брифинга ВОЗ в Женеве назвал глава комитета по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Отвечая на вопрос одного из журналистов о низких показателях смертности в России, он заявил, что, учитывая количество выявленных случаев коронавируса, положение выглядит странным.

Однако специалист отметил, что методики подсчета в разных странах отличаются. ВОЗ использовала единую модель подсчета для всех стран, но далеко не все государства решили ею воспользоваться. Поэтому ситуация, по его мнению, «сложна для понимания». Завершая ответ на вопрос, он сообщил, что России стоит пересмотреть свое отношение к методике подсчета и убедиться, что она корректна.

Основное различие в подсчетах летальных исходов в России по сравнению с рекомендациями ВОЗ состоит в определении причины смерти. Методичка организации не корректна, поскольку включает любую причину смертельного исхода заболевших на счет COVID-19. Истинная причина смерти при таком подходе не важна. По рекомендации ВОЗ, которой пользуются многие зарубежные страны, если заболевший коронавирусом человек умирает, пусть и от других заболеваний, его смерть указывается в статистике по COVID-19.

Российская система подсчета позволяет опираться на максимально точные данные, ведь вскрытие позволяет определить, что именно стало причиной смерти, и отсеять из статистики тех, чья смерть с COVID-19 не связана. Этот важнейший нюанс Райан в своей речи не высказал, а Ходорковский намеренно умолчал, пытаясь ввести людей в заблуждение. Стоит также отметить, что глава комитета не владеет полной информацией и не является экспертом по статистике, что признал как он сам, так и его коллега — представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Доктор Райан показал обширную идею, он не статистик, он не имеет опыта в этой области экспертизы и просто высказал свое мнение. Но мнение ВОЗ такое, что претензий нет», — сообщила она в интервью Business FM.

Ходорковский вводит людей в заблуждение

Для Ходорковского ложь о методике ведения статистики по COVID-19 в РФ выступает лишь удобным, хоть и абсолютно безосновательным, поводом для критики власти в рамках голосования по поправкам в конституцию. Ведь после сообщения с искаженными сведениями о статистике олигарх опубликовал еще одно, где издевательски указал, что в методике подсчета смертей Россия должна перестать считать дни до голосования за поправки.

Очевидно, что ложь о занижении статистики в РФ по COVID-19 и искажение информации о якобы недовольстве ВОЗ Россией были направлены Ходорковским на введение людей в заблуждение по теме голосования за поправки в главный закон страны. Ходорковский стремится создать негативное отношение общества к инициативе властей по конституции и заранее настроить россиян против внесения поправок. Реализация политических планов на столь трагичном поводе в виде смертности в России от коронавируса показывает, что олигарх готов пойти на кощунственные поступки ради достижения своих корыстных целей.