Джиган и Самойлова отказались разводиться

Москва, 15 июня. Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова решили сохранить брак и не разводиться. Супруги не явились в суд на заседание по делу о разводе.

Головинский суд Москвы в понедельник прекратил производство по делу о разводе Джигана и Самойловой в связи с отказом истца от иска и примирением сторон. Никто из супругов не появился на заседании.

Адвокат Самойловой не стал комментировать отмененный развод и предложил узнать подробности воссоединения пары у самой подзащитной.

Ранее Самойлова официально подала на развод. Соответствующий документ появился на сайте Московского городского суда. Модель назвала все десять лет брака «обманом» и заявила, что супруг изменял ей, но умолял не верить в сплетни. Другой причиной развода модель назвала публикации в Instagram рэпера: на кадрах исполнитель тушил об лоб сигарету, играл с детьми ножом и устраивал вечеринки во время карантина. Разлад в семье Джигана и Самойловой произошел после рождения долгожданного сына. Музыкант ушел в загул, впоследствии угодил в наркологическую клинику, где пробыл неделю.

Решение супруги развестись прокомментировал сам Джиган. Он опубликовал пост, в котором заявил, что не желает расставаться с женой. Сообщалось, что Самойлова потребовала от Джигана 50% его доходов на содержание детей после развода. В суде добавили, что Самойлова не подавала заявление о разделе имущества. Однако позже стало известно, что Джиган вернулся домой после скандала. Супруги проживали в одном доме с детьми.