Суд официально развел Прилучного и Муцениеце

Москва, 15 июня. Московский мировой суд официально развел актеров Павла Прилучного и Агату Муцениеце, которых поклонники называли одной из самых красивых пар российского кинематографа. Сами супруги в зал суда не явились, доверив процесс адвокату.

Брак Прилучного и Муцениеце (по документам она носит фамилию мужа — Прилучная) был расторгнут 15 июня. Разводом занималась адвокат Жанна Маргулис, представлявшая интересы обеих сторон. Как пишет KP.RU, финансовых споров у супругов не возникло, поэтому они смогли договориться о разделе имущества и выплатах на детей без привлечения юристов.

О разводе Маргулис сообщила Муцениеце по телефону.

«Ну я тебя поздравляю, кис, ты разведена! Странные ощущения? Ну да…» — сказала адвокат.

Что касается Прилучного, то его юрист уведомила о расторжении брака с помощью SMS-сообщения. По словам Маргулис, актер в тот момент, скорее всего, находился на съемках.

Напомним, Прилучный и Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Актеры тайно поженились в 2011 году в одном из ЗАГСов Москвы. В 2013 году у звездной пары родился сын Тимофей, а в 2016 — дочь Мия.

О решении развестись Прилучный и Муцениеце объявили на своих страницах в соцсетях в феврале 2020 года, напоминает Пятый канал. А весной поклонники пары стали свидетелями крупного скандала — Муцениеце пожаловалась в Instagram, что Прилучный во время самоизоляции стал злоупотреблять алкоголем и поднял на нее руку, передает НСН.