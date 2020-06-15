В Египте призвали отдать Эрдогана под международный трибунал за преступления в Ливии

Каир, 15 июня. Египетский политик Ахмад Хельми Шариф осудил агрессию Турции в Северной Африке и потребовал отдать под международный трибунал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за его преступления в Ливии.

Глава парламентского комитета партии «Египетский конгресс» Шариф призвал ливийцев объединиться и выступить единым фронтом против интервенции Турции. По словам политика, они могут помешать Эрдогану захватить природные богатства Ливии и остановить кровопролитие. Положить конец агрессии турецкого лидера можно, если привлечь его к ответственности. Шариф подчеркнул, что преступления Эрдогана должны быть рассмотрены в Международном уголовном суде, а сам он должен понести справедливое наказание.

Политик также обратился к международному сообществу, потребовав от него выработать более четкую позицию по вопросу изгнания Турции с территории североафриканского государства. Агрессивная внешняя политика Эрдогана приводит к эскалации внутриливийского кризиса и препятствует его разрешению. Урегулировать ситуацию, добавил Шариф, следует при помощи «Каирской декларации». Она содержит в себе все необходимые шаги по достижению мира в Ливии, развитию политического и экономического секторов страны.

В завершение глава парламентского комитета выразил уверенность в том, что ливийцы преодолеют все трудности, выпавшие на долю Ливии — турецкую оккупацию, террористов и сирийских наемников, которых использует Эрдоган.

«Каирская декларация» — соглашение, включившее в себя главные задачи по урегулированию кризиса в Ливии. Документ был подписан 6 июня на встрече президента Абделя Фаттах ас-Сиси с ливийской делегацией, в составе которой был председатель Палаты представителей Агила Салех и главнокомандующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар.