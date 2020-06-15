Кравец рассказала о странном поведении Норкина на похоронах супруги

Москва, 15 июня. Телеведущий Андрей Норкин на похоронах своей супруги Юлии подошел к гробу лишь на минуту и даже не бросил горсть земли в могилу, как полагается по православному обычаю. Об этих и других странностях, замеченных во время траурной церемонии, рассказала певица и светская львица Алена Кравец.

По ее словам, на Рублевке среди знакомых ходят слухи, что покойная могла сама свести счеты с жизнью. Кравец не знает, так ли произошла смерть Норкиной на самом деле, но не исключает такой возможности.

Светская львица отметила, что привыкла видеть телеведущую при жизни всегда ухоженной и счастливой, и наблюдала в ней «какой-то мощный внутренний стержень». Однако в последние месяцы перед смертью та изменилась — «погрустнела, старалась уйти сразу после съемок и ни с кем не общаться». Кравец показалось, что Норкину терзала некая очень личная проблема, с которой она ни с кем не делилась.

Певица полагает, что переживания женщины могли быть связаны с ее супругом. В прессе писали, будто ее могли мучать измены мужа. Кравец склонна верить этому, поскольку она обратила внимание на весьма странное поведение вдовца.

«Я помню похороны, где вдовец почти все время отсутствовал и подошел всего на минуту к гробу. Он был одет в простую будничную футболку и даже не бросил горсть земли в могилу, как положено по православному обычаю. Да и Юля в гробу была почти до носа закрыта белым покрывалом, словно хотели что-то скрыть от любопытных глаз…» — цитирует девушку портал «Дни.ру».

О смерти Юлии Норкиной стало известно 5 июня. Об этом в Facebook сообщил ее супруг. У нее остались четверо детей, сообщает телеканал «360».

Друг Норкина Евгений Спицын ранее прокомментировал сообщения о том, что смерть журналистки могла быть связана с изменами его товарища. Он назвал их «полнейшим бредом» и напомнил, что Норкин влюбился в будущую супругу, когда ему было всего 17 лет, «и всю жизнь он любил только ее», передает «Газета Кемерова».​​​