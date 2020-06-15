Неудачное выступление удмуртского адвоката в суде разозлило Рунет

Вот уже неделю российское юридическое сообщество активно обсуждает эмоциональное выступление ижевского адвоката Ленара Исмагилова, сделанное, предположительно, пару лет назад, когда его подзащитного следователь хотел отправить за решетку.

Что он такое говорит?

В ответ на ходатайство следователя посадить под стражу подозреваемого Ленар сообщил:

«Мало что хорошего можно сказать. Сказать только то, что мой подзащитный — не судим, не привлекался. Гарантировать я не могу, что он точно не будет скрываться. Мы с ним вчера познакомились. Не могу поклясться здоровьем, что он не будет скрываться от следствия и суда…»

Рунет разозлил откровенный непрофессионализм речи в защиту человека за решеткой. Вряд ли после таких замечаний судья решил оставить его на свободе, заметили они. Пользователи соцсетей в комментариях не жалеют эпитетов:

«Полузащитник». «Ефремов адвоката сейчас ищет как раз». «Парень на заднем фоне (подсудимый. — Прим. ФАН) молиться начал». «Все адвокаты после удаленки». «Добровинский отдыхает».

По сведениям Адвокатской палаты Удмуртской республики, 34-летний Исмагилов Ленар Робертович с 2012 года ведет практику в собственном адвокатском кабинете и зарегистрирован в реестре адвокатов за номером 18/1001. Он защищал подсудимых по особо тяжким преступлениям в Верховном суде Удмуртии.

Видео порождает вопрос о качестве правовой помощи, предоставляемой Исмагиловым. В телефонном разговоре с Федеральным агентством новостей представитель Адвокатской палаты Удмуртской республики, пожелавший остаться анонимным, от комментариев отказался, но сообщил, что адвоката не могут наказать, если прошло два года с даты нарушения им кодекса профессиональной этики.

Качество юридического образования и юридических услуг

Еще 15 лет назад в регионах не хватало специалистов с юридическим образованием. Спрос породил предложение. Сейчас юристов и правоохранителей готовят почти 1000 вузов, половина из которых — мелкие региональные филиалы. Каждый год свою alma mater покидает 150 тысяч выпускников-юристов с дипломом.

По мнению доцента Саратовской государственной юридической академии Владимира Гусева, качество юридических услуг определяется количеством высококвалифицированных кадров в регионах:

«Государство обещает оказание бесплатной юридической помощи. Значит, в каждом районе каждого субъекта России должен быть хотя бы один адвокат. Маловероятно, что успешный выпускник профильного вуза, если он не связан контрактом, согласится ехать из Москвы или Санкт-Петербурга на работу в районный моногород или поселок с населением 3-5 тыс. человек. Возникает ситуация, при которой потребителю выбирать не приходится… Юрист постоянно должен повышать собственную квалификацию и использовать актуальные правовые данные. Поддержание требуемого уровня знаний стоит от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей в год. Не каждый локальный рынок юруслуг способен удовлетворить такие запросы адвоката».

Похоже, система гарантированной государством правовой помощи перманентно находится в кризисе: так называемый «бесплатный» адвокат стоит 1250 рублей за день участия в уголовном процессе. В 2021 году эта сумма составит 1500 рублей. Таким образом, добросовестная защита без выходных в «бесплатном» уголовном деле принесет адвокату меньше 40 тыс. рублей за месяц, и это без учета налогов и расходов. Такая оплата, безусловно, влияет на естественный отбор в профессии и делает возможными такие яркие выступления, как речь Ленара Исмагилова.