Асад восстанавливает экономику Сирии, оказывая помощь предпринимателям Восточной Гуты

Политическое урегулирование, помощь частному бизнесу и создание каналов экспорта благодаря улучшению отношений с союзниками — как правительство Башара Асада восстанавливает экономику, помогая развитию бизнеса в Сирии? На этот вопрос Федеральному агентству новостей ответил политолог Андрей Кошкин.

Заинтересованность в развитии

Представители сирийской министерской комиссии проинспектировали промышленные объекты в ряде населенных пунктов Восточной Гуты, пообщавшись с местными предпринимателями и ремесленниками. Информацию об этом приводит сирийское информационное агентство SANA.

Отмечается, что инспекция проходила в рамках реализации проекта правительства во главе с Башаром Асадом по выявлению трудностей у сирийского бизнеса, а также оказанию необходимой помощи предпринимателям.

Как сообщил министр сельского хозяйства и аграрной реформы Ахмад Аль-Кадери, комиссия посетила промышленные зоны Млеха, Адра и Тель-Курди. Местные бизнесмены попросили правительство о предоставлении льготных кредитов, субсидировании транспортных расходов, снижении налоговой нагрузки и помощь в восстановлении разрушенных боевиками предприятий.

Сирийские власти пообещали помочь бизнесменам, отметив также, что готовы оказать помощь в развитии более 1,4 тысячи мастерских.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, как правительство Башара Асада проводит работу по восстановлению промышленности в Сирии.

Помощь промышленности и бизнесу

Собеседник ФАН напомнил, что еще недавно Восточная Гута звучала в информационном пространстве военно-политической точки зрения как место боев и различных провокаций со стороны боевиков. Сейчас же появляется все больше сведений о восстановительных работах в этом районе — это важный политический аспект для официального Дамаска.

«Правительству Башара Асада необходимо осуществлять развитие экономических объектов, инфраструктуры и социальной сфере. И сейчас в этом плане делается многое. Но тут важна и международная помощь, в том числе от союзников Сирии, которая будет включать в себя инвестиции», — говорит политолог.

По словам Андрей Кошкина, мы видим, что правительство Сирии обеспокоено тем, чтобы малый, средний и крупный бизнес имели благоприятные условия и все возможности для восстановления и развития.