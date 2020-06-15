Экономисты спрогнозировали поведение рубля до конца года

Рубль снижается на фоне опасений инвесторов о возникновении второй волны коронавируса. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Падение рубля

Курс доллара увеличился на 0,7%, достигнув отметки в 70,7 рубля. Согласно данным Московской биржи, евро вырос на 0,3% — до 79,41 рубля.

В то же время падение продолжает и цена на нефть. Так, июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 4,39%, составив 34,67 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до 37,51 доллара за баррель.

Денежная накачка

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев считает, что до конца года курс рубля не будет сильно меняться. Он ориентируется на 70 рублей за доллар.

«Следует сказать, что бюджету и экспортерам выгоден слабый рубль. В пользу ослабления рубля будут также играть восстановление импорта, ожидания новых возможных санкций со стороны Соединенных Штатов и снижение ключевой ставки Банка России. В пользу рубля будет рост цен на нефть, в текущем году мы ожидаем увидеть по Brent 50 долларов за баррель», — пояснил Александр Разуваев.

Экономист уверен, что денежная накачка ФРС и других мировых центробанков должны сделать свое дело — подъем цен на нефть и фондовых рынков по всему миру. Последняя динамика курса рубля определяется, прежде всего, ценами на сырье, а также ожиданиями снижения ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании с 5,5% до 4,5% и дальнейшего снижения ставки в будущем.

Коронавирус наступает

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что сегодня отечественная валюта снижается на фоне опасений инвесторов о возможности возникновения второй волны коронавируса. В США резко выросло число заболевших после празднования Дня поминовения, а в КНР закрыто 11 районов в Пекине, где обнаружены новые заболевшие.

«Рост заболевших означает возможность второй волны пандемии и падения спроса на энергоносители. Поэтому и котировки нефти снижаются. Также рубль сегодня отыгрывает падение индексов на мировых биржевых площадках в Азии, Европе и США», — рассказал Артем Деев.

По мнению экономиста, прогнозы курса рубля до конца года будут зависеть от двух вариантов развития ситуации в мире. Если будет вторая волна пандемии, или если ее не будет и мировая экономика начнет восстановления.

«Развитие коронавируса приведет к новому падению нефтяных котировок, а это означает снижение курса рубля к отметкам до 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Если же второй волны пандемии не будет, а глобальная экономика начнет быстрое восстановление, то нефтяные котировки могут начать расти до 50-55 долларов за баррель. В таком случае возможно укрепление рубля до 70 в паре с долларом и до 77 в паре с евро», — заключил Артем Деев.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Россия при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 млн баррелей нефти в сутки. Однако ситуация на нефтяном рынке ухудшается из-за ситуации с коронавирусом в Соединенных Штатах.