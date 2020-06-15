Сирия, 15 июня. Неизвестные организовали подрыв автомобиля SDF**** на севере Ракки. Курдские боевики задержали несколько несовершеннолетних лиц в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. Владелец мастерской по ремонту техники был убит в городе Аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в организации нападения на мастерскую по ремонту техники в городе Аль-Хаваидж на востоке Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные бандгруппы: столкнулись с недовольством населения в городе Аш-Шаддади на юге Хасаки; пережили взрыв поблизости от населенного пункта Тель ас-Саман в северной части Ракки; арестовали несколько несовершеннолетних в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

Протурецкие силы: обвиняют курдских боевиков в организации вылазки к югу от Тель-Абьяда в Ракке.

Провинция Тартус

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что из Дамаска в Тартус была направлена партия медицинских препаратов. Целью поставки является поддержка фармацевтического сектора в провинции. Отмечается, что это третий блок лекарств, ввезенный в Тартус за последние десять дней. В общей сложности в регион были доставлены 11 тонн препаратов, среди них: жаропонижающие, противовоспалительные и лекарства для диабетиков. Они будут распределены по местным аптекам. Поставка была согласована с Министерством здравоохранения САР. В ближайшее время также планируется отправка лекарств в провинции Хомс, Латакия и Хама.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) произошла вылазка неизвестных боевиков. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), группа вооруженных лиц совершила налет на мастерскую по ремонту техники в городе Аль-Хаваидж. Нападавшие ограбили магазин, а также убили его владельца по имели Абудул Абу аль-Маджид. Предполагается, что к случившемуся причастны боевики так называемых спящих ячеек «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность. Тем не менее медиапорталы, связанные с группировкой, пока не заявляли о вылазке в данном районе.

Провинция Ракка

Прогремел взрыв на окраине города Тель ас-Саман в северной части провинции. Согласно информации новостного портала Al Nour, сработало СВУ, заложенное в автомобиле «Демократических сил Сирии» (SDF). О последствиях детонации транспортного средства пока ничего неизвестно. Предполагается, что к организации взрыва имеют отношение террористы подпольных групп «Исламского государства».

Между тем в зоне контроля протурецких боевиков произошло нападение на одного из гражданских лиц. Мужчина был застрелен неизвестными в населенном пункте Айн аль-Арус к югу от города Тель-Абьяд. Активисты вооруженной оппозиции обвиняют в совершении налета членов курдских бандгрупп.

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии» (SDF) возобновили рейды в подконтрольном им лагере для беженцев «Аль-Хол». Как передает информационный портал Al Nour, курдские боевики арестовали несколько несовершеннолетних из числа родственников террористов «Исламского государства». Напомним, несколько дней назад также поступали данные о задержании порядка 40 женщин и детей в пункте временного размещения. Они подозревались в попытке дестабилизировать обстановку в лагере. Как известно, члены семей джихадистов содержатся вместе с мирными поселенцами. Они не раз организовывали нападения как на других беженцев, так и на охранников «Аль-Хола».

В городе Аш-Шаддади вновь вспыхнули демонстрации мирных жителей. Сирийцы вышли на улицы населенного пункта, чтобы высказать свое недовольство действиями SDF, передает Twitter-канал (SOHEB2019). Среди требований протестующих: призыв к улучшению уровня жизни и борьба с коррупцией в подконтрольной SDF городской администрации.

1 Организация запрещена на территории РФ.