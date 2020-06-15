Учителя назвали полезным предложение о переносе начала учебного года на октябрь

Перенос Дня знаний на 1 октября был бы полезен для учителей, которые остались без отпусков, однако такую практику следует использовать только в текущем году. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявила глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии, главный редактор журнала «Химия в школе» Людмила Левина.

«Педагоги, которые пережили дистанционку, и которые сегодня остались без отпуска в связи с тем, что изменились условия работы из-за коронавируса, совершенно подорваны. Кроме того, скоро начнется ЕГЭ, где учителя будут также присутствовать. В результате, люди просто останутся без отпусков. С этой точки зрения, наверное, такое предложение можно было бы назвать правильным», — сказала Левина, комментируя предложение лидера парламентской фракции ЛДПР Владимира Жириновского перенести начало учебного года из-за коронавируса с 1 сентября на 1 октября.

При этом педагог подчеркнула, что сохранять такое новшество в дальнейшем не следует. По ее мнению, перенос учебного года окажет негативное влияние, прежде всего, на учеников, которые будут не успевать осваивать учебную программу.

«Учитывая ту перегрузку, которую имеют наши дети сегодня, я не думаю, что это правильно. Потому что программа есть программа, ее надо проходить, и перенос учебного года негативно скажется на учениках, — сказала она. — Думаю, что перенос как экстренная мера возможен, но навсегда сокращать учебный год не имеет смысла».

Отметим, что занятия в учебных заведениях России (включая высшие) начинаются 1 сентября с 1935 года. Эта дата уже стала своеобразным праздником, традицией как для детей, так и для взрослых.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года для школьников и студентов на 1 октября из-за коронавируса. По мнению политика, в дальнейшем это новшество можно сохранить.

«Давайте учебный год для школьников и студентов начинать с 1 октября, а сентябрь сделаем месяцем каникул. При этом учебный год будет длиться до конца июля. Таким образом мы дадим людям возможность подольше пробыть на юге, где сентябрь тоже теплый месяц. Так мы можем хотя бы технически продлить лето — и не только в этом году, когда страшная пандемия, но и на все времена», — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Лидер ЛДПР призвал не отвергать его предложение только на основании того, что вся страна привыкла праздновать День знаний именно 1 сентября.