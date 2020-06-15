Репетиции парада Победы состоялись по всей России. ФАН-ТВ

Москва, 15 июня. В воскресенье во многих городах страны прошли репетиции торжественный шествий, посвященных Дню Победы, который из-за пандемии коронавируса перенесен на 24 июня.

В Москве тренировочный марш провели на Тверской улице. В состав пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовского военно-морского училища Минобороны, а также представители силовых ведомств.

Во Владикавказе первую репетицию провели военнослужащие Южного военного округа. В день парада в шествии примут участие 1147 человек, из них 991 — от Министерства обороны РФ, 156 человек — из других ведомств.

Ночная репетиция парада прошла и в уральской столице. На площадь 1905 года в Екатеринбурге вышли пешие парадные расчеты Центрального военного округа, среди них барабанщики Суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула, который впервые принимает участие в параде Победы.

Во всех городах перед началом репетиций мобильные расчеты войск радиационной химической и биологической защиты проводили специальную обработку и дезинфекцию мест построения, а также линий прохождения парадных расчетов.