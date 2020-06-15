В массовой драке чеченцев и североафриканцев во Франции пострадали 11 человек

Париж, 15 июня. Во Франции в массовой драке с участием членов чеченской диаспоры пострадали 11 человек. Беспорядки произошли в Дижоне.

Местный телеканал France Info уточняет, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В эфире канала также было опубликовано видео потасовки в ночь на 13 июня. На кадрах записи можно видеть, как по ночному городу идут десятки мужчин. Их лица скрывают маски. Затем они вступают в столкновение с полицейскими. Известно, что участники драки были вооружены арматурой, бейсбольными битами, отвертками и ножами. Они напали на кальянную Black Pearl.

На место преступления прибыли правоохранители, которым пришлось пустить в ход слезоточивый газ.

Представители диаспоры в беседе с журналистами объяснили, что изначально конфликт вспыхнул между уроженцами Чечни и местной бандой наркодилеров, последние якобы жестоко избили 16-летнего чеченца и таким образом передали угрозу всей диаспоре. Чтобы ответить на это, в Дижон приехали чеченцы с разных концов Франции. В ночь на 14 июня стороны хотели провести переговоры в квартале Грезий, но в итоге была открыта стрельба, ранение получил один человек.

Отметим, что это уже не первое столкновение уроженцев Чечни с местными преступными группировками во Франции. Весной недалеко от города Труа почти 50 мужчин, вооруженные железными прутьями и битами устроили массовую драку с мигрантами из Африки.