Кремль сожалеет о «раздражителях» в отношениях с Чехией

Москва, 15 июня. Кремль сожалеет о «раздражителях» в отношениях с Прагой и заинтересован в налаживании добрых и партнерских отношений, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Последние месяцы, действительно, скажем так, привнесли определенные раздражители в наши двусторонние отношения. Мы сожалеем в этой связи», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия не может оставаться индифферентной и терпимой к недружественным действиям со стороны Праги и будет адекватно отвечать на них.

«Если говорить в целом, конечно, мы сохраняем нашу заинтересованность… в дальнейшем налаживании и в поддержании добрых партнерских взаимовыгодных отношений с Чешской Республикой», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что подобный принцип распространяется на все европейские государства.

Ранее Чехия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Поводом для высылки стал фейк чешского издания Respekt. Журналисты сообщили, что в Прагу якобы прибыл сотрудник российских спецслужб с ядом, чтобы отравить местных чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Ивану Коневу. В издании утверждают, что мужчина с российским диппаспортом провез в чемодане смертельный яд рицин. Посольство РФ в Чехии назвало высылку двух российских дипломатов «сфабрикованной провокацией» и «недружественным шагом».

Обвинения в адрес дипломатов прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр уличил чешские СМИ в несостоятельности обвинений в адрес РФ.