Песков оценил возможность участия украинских политиков в параде Победы в Москве

Москва, 15 июня. Если кто-то из украинских политиков, включая главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, захочет принять участие в параде Победы 24 июня в Москве, они это сделают, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, можно ли ожидать кого-то из украинских политиков на параде Победы.

«Я уверен, что если кто-то захочет поприсутствовать на этом чрезвычайно важном с точки зрения и символизма, и текущего момента, и важном для всего мира мероприятии, таком мемориальном, то они это сделают, — сказал чиновник. — Все-таки 75 лет Победы — это в том числе и та дата, которая объединяет наши народы».

Пандемия коронавируса внесла корректировки в программу празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, 9 мая был проведен в российских городах только авиационный парад, а акция «Бессмертный полк» прошла в онлайне.

Президент России Владимир Путин пообещал торжественно и широко отпраздновать 9 Мая, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Позднее глава государства объявил о проведении парада Победы 24 июня.