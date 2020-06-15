Путин в курсе ситуации вокруг сноса памятника маршалу Коневу в Праге

Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«До сих пор Чехия не встретила с пониманием ни один из вариантов решения», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, 12 июня стало известно, что Прага готова обсудить с Москвой судьбу снесенного памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом заявили в МИД Чехии. В министерстве уточнили, что сейчас памятник находится в хранилище, а в будущем его перенесут в музей XX века.

Монумент был демонтирован в чешской столице 3 апреля накануне 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Глава муниципалитета Прага-6 тогда тогда издевательски заявил, что на маршале не было маски, которую надо носить в условиях пандемии. По факту сноса памятника СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично.

9 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обратился к своему чешскому коллеге с просьбой передать памятник российской стороне.