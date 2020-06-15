Бессараб рассказала, как пенсионеры-опекуны смогут получить прибавку к пенсии с 1 июля

Пенсионерам, которым по закону предусмотрена индексация пенсий с 1 июля 2020 года, не нужно будет обращаться в какие-либо инстанции, а ее начисление произойдет автоматически. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

С 1 июля пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, проиндексируют пенсии. По словам одного из авторов закона — депутата Госдумы Сергея Неверова, раньше такие пенсионеры получали выплату за опекунство в размере 3–4 тыс. руб. ежемесячно, а поэтому они попадали в категорию работающих. Эти граждане были лишены права на индексацию пенсий. Изменение в законодательстве позволит произвести перерасчет их пенсионного пособия с учетом всех пропущенных плановых индексаций.

Пенсионный фонд России уже занимается формированием списков опекунов, а к 24 июня подготовит документы для кредитных и почтовых организаций. Расходы на индексацию пенсий этой категории граждан до конца 2020 года составят 720 млн руб.

Как объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, изменение в законодательство восстанавливает справедливость в отношении тех опекунов, которые осуществляют присмотр и уход за детьми за вознаграждение.

«Зачатую опекунами-попечителями пенсионного возраста являются бабушки и дедушки, которые потеряли своих детей и у них остались только внуки. Для своего опекаемого ребенка они желают только лучшего. Однако это занятие раньше вознаграждалось, что, в свою очередь, приравнивалось к доходам работающего. В связи с тем, что пенсионер-опекун считался работающим, для него не была предусмотрена индексация пенсии. В России пенсии ежегодно индексируются на установленную в законодательном порядке величину только для неработающих пенсионеров», — заявила Бессараба в интервью ФАН.

Увеличение размера пенсий трудящимся пенсионерам, которые относились к этой категории, предполагалось после того, как они оставят свое место работы, пояснила парламентарий.

«Тогда происходит индексация за весь период времени, пока они были трудоустроены. Однако было принято решение исключить из числа работающих пенсионеров опекунов-попечителей», — сказал она.

По словам Бессараб, на эти выплаты потребуется около 720 млн рублей. В бюджете Пенсионного фонда эти средства есть, поэтому с 1 июля пенсии будут пересчитаны для этих граждан. При этом, как отметила депутат, эта процедура будет сделана в автоматическом порядке, то есть путем межведомственного взаимодействия.

«Гражданам не нужно будет обращаться в какие-то инстанции с тем, чтобы получить соответствующую выплату. Информация о том, что они являются опекунами-попечителями, уже имеется у профильных служб. За счет межведомственного взаимодействия она будет переведена в соответствующее территориальное отделение Пенсионного фонда. Увеличение пенсий и пособий для граждан произойдет автоматически», — подчеркнула собеседница ФАН.

Ранее экономисты назвали четыре способа увеличить пенсию. Одним из них может стать участие в программе софинансирования накоплений. Вторым способом является вклад средств в негосударственные пенсионные фонды. Кроме того, граждане имеют возможность получать ежемесячное отчисление нескольких процентов от зарплаты в НПФ, если станут участниками вклада Гарантированный пенсионный план. При этом экономисты уверяют, что надежнее всего самостоятельно копить на пенсию.