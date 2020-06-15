Тарасова оценила назначение Плющенко тренером сборной России

Москва, 15 июня. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером национальной команды.

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России появился документ, согласно которому Плющенко входит в состав специалистов, работающих со сборной России.

Тарасова, комментируя новую должность Плющенко, отметила, что не стоит сразу ждать результатов.

«Я думаю, что надо запастись терпением. Нужно наблюдать процесс наборки мастерства», — сказала она в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Тренером сборной России Плющенко стал после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из группы другого отечественного специалиста Этери Тутберидзе. Бывший фигурист открыл собственную академию для фигуристов под названием «Ангелы Плющенко» в апреле 2017 года, указал «Мир 24».

Сам Плющенко, говоря о назначении, заявил, что включение его в сборную как тренера — «великолепно, лестно». Он указал, что главной задачей для него сейчас является выучить Трусову новым прыжкам и поменять хореографию ее катания, сообщил телеканал «360».