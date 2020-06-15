Путин проведет совещание по реализации мер поддержки экономики РФ

Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, а также несколько непубличных встреч и международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин начинает ее (рабочую неделю. — Прим. ФАН) в [своей подмосковной резиденции в] Ново-Огарево. Сегодня будет очень важное совещание онлайн. Это совещание, на котором будут обсуждаться вопросы реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы», — рассказал представитель Кремля о рабочем графике президента журналистам.

По словам Пескова, речь пойдет, в частности, о мерах по стабилизации и поддержке рынка труда и семей с детьми. Профильный доклад представит министр труда РФ Антон Котяков.

Свои доклады также представят глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Налоговой службы Даниил Егоров и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Песков добавил, что выступать будут и «представители общественности, то есть представители предпринимателей, те, кто получил ипотечные кредиты по льготной ставке, и многодетные семьи». Он назвал совещание большим и очень важным.

Пресс-секретарь президента сообщил, что после совещания в графике Путина намечены ряд встреч непубличного характера и международный телефонный разговор. Более детальная информация об этом будет сообщена позднее.